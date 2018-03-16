原标题：越南和澳大利亚发表联合声明：对南海局势表示担忧

越南总理阮春福（左）与澳大利亚总理特恩布尔 海外网 图

中国南海新闻网3月16日电，据越通社15日报道，应澳大利亚总理马尔科姆•特恩布尔的邀请，3月14日至18日，越南政府总理阮春福偕夫人及越南高级代表团对澳大利亚进行正式访问和出席东盟-澳大利亚特别峰会。3月15日，双方发表《越南社会主义共和国和澳大利亚联邦关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

双方在联合声明中承诺促进航行与飞越自由与安全，弘扬法律至上精神，遵守并严格履行国际法律义务，不使用武力或以武力相威胁，在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上通过符合由东盟引导的机制的和平方式解决争端。双方对南海局势表示担忧并强调将继续协调联动维护地区和平稳定。双方再次强调全面有效落实《南海各方行为宣言》和尽早达成东盟与中国之间更具约束力、符合国际法的《南海行为准则》的重要性。

中国南海新闻网梳理发现，在此之前，3月份越南已经与印度、孟加拉国、新西兰3个国家就南海问题发表了联合声明。声明都强调维护南海地区的和平、安全和稳定，以和平方式解决争端，在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等基础上维护南海的航行和飞越自由，并支持全面有效落实《南海各方行为宣言》以及尽早达成《南海行为准则》。

中国南海新闻网观察到，与其他3份声明不同的是，越南和澳大利亚的这份声明中提到了“对南海局势表示担忧”，并强调了“东盟引导”的作用以及尽早达成东盟与中国之间更具约束力、符合国际法的《南海行为准则》的重要性。

来源：中国南海新闻网

责任编辑：张玉