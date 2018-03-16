政协第十三届全国委员会各专门委员会委员名单

新华社北京3月16日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会各专门委员会委员名单

（618名）

（2018年3月15日政协第十三届全国委员会第一次主席会议通过）

提案委员会（67名）

委员（按姓氏笔画排序）：

马建中、王锋、王大明、王小川、王小民、王子豪、王世元、王志国（满族）、王海京、牛占华、牛克成、方来英、石爱中、田惠光（女）、白重恩、冯远、宁高宁、司马红（女）、吕耀东、任启亮、刘旭、刘焱（女）、刘利民、刘起涛、刘强东、关峡（满族）、许进、孙来燕、李武、李国、李健、李健（侗族）、李有毅（女）、杨朝明、连玉明、吴刚（特邀界）、何建中、余兴安、沈国军、张健（体育界）、张少明、张兴凯、张连起、张述元、张京泽、张政文、张海文（女）、陈双（女）、陈钢、陈明金、陈萌山、周永健、郑大发（土家族）、赵毅武、荣洋、侯贺华、骆沙鸣、贾楠（女）、凌锋（女）、高峰（台联界）、黄西勤（女）、董强、蒋兴伟、蒋建东、湛如、谭跃、潘路

经济委员会（71名）

委员（按姓氏笔画排序）：

丁磊、马国湘、王一鸣、王寿君、王志雄、王建沂、王银香（女）、卢山、卢春房、叶青、冯艺东、吕子军、刘伟（北京）、刘尚希、刘明忠、刘绍勇、许 家印、孙瑞标、芮晓武、苏军、李志军、李明星（朝鲜族）、李彦宏、李晓鹏、李稻葵、杨汭、杨正国、杨成长、杨明生、肖钢、何文波（满族）、宋鑫、张力（经济界）、张野、张小影（女）、张桂平、陈东、陈志列、林定强、竺延风、金李、周延礼、周桐宇（女）、周鸿祎、郑之杰、郑跃文、孟凤朝、赵海英（女）、胡晓炼（女）、胡德兆、南存辉、郜风涛、姜洋、贺强（满族）、袁亚非、贾晓炜、钱克明、钱颖一、徐和谊（回族）、高选民、高培勇、唐复平、黄丹华（女）、曹志安、常振明、阎峰、屠光绍、葛红林、蓝逢辉、詹纯新、翟美卿（女）

农业和农村委员会（65名）

委员（按姓氏笔画排序）：

于革胜、万建民、马旭林（东乡族）、王权、王静（女）、王义军、王召明（蒙古族）、王林旭、王明珠（女）、王晓峰、方精云、孔星隆、邓蓉玲（女）、龙墨（女）、尼玛扎西（藏族）、吕国泉、朱水芳、朱定真、乔晓玲（女，满族）、仲志余、刘凤之、刘东生、刘永好、刘俊来、许瑞明、孙承业、麦康森、严之尧、李恺（女）、李成贵、李朋德、杨玉成、杨忠岐、肖仲凯、肖新月（女）、何一心、余欣荣、闵庆文、宋丰强、宋建朝、张兴赢、张改平、张洪春、陆桂华、陈化兰（女）、陈百灵（女，满族）、陈荣书、青觉（土族）、范国强、周慕冰、种康、莫荣（苗族）、夏涛、柴强、徐海斌、黄艳（女）、曹晓风（女）、崔丽（女）、葛全胜、董恒宇、蒋平安、焦红（女）、温思美、解学智、霍学喜

人口资源环境委员会（64名）

委员（按姓氏笔画排序）：

丁金宏、马永生、王天戈、王训练、王光谦、王明弹、卢纯、白岩松（蒙古族）、冯川建、兰云升、朱奕龙、朱新胜、刘屹、刘炳江、刘振宇（科协界）、关天罡（女，满族）、池慧（女）、汤搏、宇如聪、严彬、严慧英（女）、李卫、李洪、李长进、李原园、杨卫、杨书兵、杨建平（经济界）、杨维刚、岑旭、邱小琪、何广顺、余德辉、谷树忠、沈瑾（满族）、张澍、张红文、张来斌、张树华、张复明、张桃林、陆福恩、陈利顶、陈星莺（女）、武钢、武献华、周勇、周剑平（农业界）、郑永飞、侯一筠、施小明、姜耀东、贺丹（女，土家族）、钱天林、凌文、凌振国、黄润秋、曹卫星、舒印彪、温香彩（女）、蔡其华（女）、臧安民、廖永林、谭瑞松

教科卫体委员会（65名）

委员（按姓氏笔画排序）：

丁洁（女）、于圣臣、于鲁明、马景林、王欢（女）、王辰、王琛、王晶（女）、王宁利、王励勤、王松灵、王建业、卞志良、邓中翰、田刚、包为民、邢念增、刘玉村、池建、孙宝国、孙铁英（女，满族）、李冬晶（女）、李守镇、李秀华（女）、李国勤、杨扬（女）、杨宇飞（女）、杨爱明、吴伟仁、吴碧霞（女）、张雪（女）、张俊廷、陈再方、陈仲强、武向平、林野、林蕙青（女）、罗永章、季加孚、周建平（科技界）、孟安明、赵长禄、赵进东、赵瑞华（女）、柳茹（女）、俞敏洪、饶子和、饶克勤、姜玉新、姚明、姚树坤、顾行发、徐安龙、徐晓兰（女）、高福、唐旭东、黄宇光、程建平、谢敏豪、管培俊、樊杰、樊庆斌、潘建伟、霍勇、戴希立

社会和法制委员会（61名）

委员（按姓氏笔画排序）：

马学平、王阳、王滨、王少军、王光贤、王贵国、邓纯东、皮剑龙、成平（女）、吕红兵、朱征夫、朱新力、刘月宁（女）、刘红宇（女）、刘振宇（社科界）、汤维建、孙洁（女）、孙谦、严望佳（女）、苏绍聪、李大进、李少平、李汉宇、李庆忠、李迎新（女，满族）、李晓峰、杨克勤、杨莉珊（女）、吴玉良、何伟、何蓉（女）、何志敏、佘德聪、张华荣、张雪樵、陈义兴、杭元祥、周群飞（女）、房建国、孟庆丰、赵大程、赵长茂、胡汉清、柯希平、段余应、姜伟、姜建初、费薇（女）、徐平、徐晓、郭文圣（回族）、黄宝荣、黄浩涛、曹义孙、崔郁（女）、阎晓明、董瑞、傅军、谢双成、甄贞（女）、魏青松

民族和宗教委员会（61名）

委员（按姓氏笔画排序）：

于文明、马跃祥（回族）、王红（女，满族）、王健、王文杰（回族）、王永庆、王秀军（女）、牛汝极、心澄、甲热·洛桑丹增（藏族）、代俊峰（回族）、白庚胜（纳西族）、印乐、朴英（女，朝鲜族）、达久木甲（彝族）、刘元龙、刘建新、刘晓梅（女，蒙古族）、安七一、安阿玥（回族）、李山（宗教界）、杨保建（白族）、吴巍、吴世忠（苗族）、何成钢、沈斌、张波（女）、张风雷、张凤林、张星星、阿地里江·阿吉克力木（维吾尔族）、陈霞（女）、陈改户、妙江、帕松列龙庄勐（傣族）、郑钢淼、宗性、房兴耀、赵雯（女）、胡诚林、胡雪峰（蒙古族）、珠康·土登克珠（藏族）、班禅额尔德尼·确吉杰布（藏族）、晓敏（女，蒙古族）、徐晓鸿、高峰（宗教界）、唐诚青、黄至安（女）、黄信阳、鄂义太（蒙古族）、彭勇、董经纬、释宽运（蒙古族）、鲁昕（女）、蒙启良（苗族）、雷世银、雷后兴（畲族）、詹思禄、阚保平、樊绪银、潘鲁生

港澳台侨委员会（51名）

委员（按姓氏笔画排序）：

王阶、王明凡、王贵齐、王（易加草头）鸣（女）、王鹏杰、邓声明、龙子明、冯丹龙（女）、邢书成、朱鼎健、庄绍绥、刘悦伦、刘雅煌、许怡（女）、孙文清、李大壮、李月华（女）、李文俊、李民斌、李卓彬、李贤义、李霭君（女）、杨志红（女，回族）、杨毅周、吴志良、吴换炎、张健（特邀界）、张裕、张国荣、张学修、陈红天、林智敏（女）、岳世鑫、周春玲（女）、钟小健、秦卫江、夏潮、高杰、黄若虹、黄英豪、黄楚标、常大光、梁树森、梁满林、舒心、葛华勇、曾智明、潘新洋、霍启刚、戴北方、魏英杰

外事委员会（48名）

委员（按姓氏笔画排序）：

马正其、王文银、王众一、王树成、孔铉佑（朝鲜族）、石柯、叶大波、曲星、吕滨、刘卓明、刘跃进、江广平、孙毅彪、李一（蒙古族）、李谠（女）、李建红、李惠来、李瑞宇、杨光斌、杨燕怡（女）、邹磊、宋敬武、张劲、张明、张立辉、张宇燕、张建国（对外友好界）、陈宗、季志业、周力、周汉民、周树春、郑秉文、孟宏伟、赵松（女，满族）、莫天全、贾庆国、顾学明、徐念沙、徐绿平（女）、奚国富、高燕（女）、郭卫民、唐朝、崔昌军、章启月（女）、曾钫、魏海生

文化文史和学习委员会（65名）

委员（按姓氏笔画排序）：

丁元竹、于殿利、万捷、马志伟（满族）、王亚民、王春法、王晓龙、王黎光、叶小钢、冯巩、冯小刚、巩汉林、成龙、毕京京、吕成龙、吕逸涛、吕章申、朱妍（女）、朱乐耕、刘广、刘恒、刘玉婉（女）、安来顺、李明华、李前光（蒙古族）、杨孟飞、吴为山、吴尚之、吴洪亮、宋纪蓉（女）、迟小秋（女）、张威、张斌、张光北、张自成、张宏志、张凯丽（女）、张建国（文艺界）、张妹芝（女）、张树军、张首映、张颐武、陈来、陈红彦（女）、陈洪武、陈崎嵘、范迪安、郑晓龙、茸芭莘那（女，普米族）、胡孝汉、侯光明、俞金尧、贺云翱、袁靖、袁慧琴（女）、徐里、郭运德、席强、海霞（女，回族）、戚建波、阎晶明、韩庆祥、韩新安、鲁景超（女）、霍建起

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责任编辑：刘光博