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黑龙江佳木斯市粮食局局长秦庆海接受调查(简历)

黑龙江佳木斯市粮食局局长秦庆海接受调查(简历)
2018年03月16日 21:03 澎湃新闻
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　　原标题：黑龙江佳木斯市粮食局局长秦庆海接受审查调查

　　佳木斯市粮食局党组书记、局长秦庆海涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　秦庆海简历

　　秦庆海，男，汉族，1963年10月生，黑龙江桦川人，1985年8月参加工作，1995年3月加入中国共产党，黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业。

　　1981.07—1985.08 依兰师范学校普师专业学生

　　1985.08—1988.09 桦川县二中、三中教师

　　1988.09—1990.12 桦川县矿产资源局干事、矿管股副股长

　　1990.12—1993.01 桦川县经委秘书（1988.08—1991.07佳木斯市教育学院中文专业学习）

　　1993.01—1998.11 桦川县政府办秘书（1996.05副科级）

　　1998.11—2001.03　桦川县四马架乡副乡长（1996.03—1999.01省委党校经济管理专业本科班学习）

　　2001.03—2002.02 桦川县梨丰乡副乡长

　　2002.02—2002.04 桦川县梨丰乡企委主任（正科级）

　　2002.04—2002.09 桦川县创业乡党委副书记、企委主任

　　2002.09—2004.05 桦川县创业乡党委副书记、乡长

　　2004.05—2005.09 西藏仁布县委常委、副县长（援藏），桦川县创业乡党委副书记、乡长

　　2005.09—2007.05 西藏仁布县委常委、副县长（援藏），桦川县副县长

　　2007.05—2010.12 同江市副市长

　　2010.12—2011.12　同江市副市长、八岔岛保护区管理局局长（正处级）（2008.03—2011.01省委党校经济管理专业研究生班学习）

　　2011.12—2013.12 佳木斯市粮食局党委书记、局长

　　2013.12—       佳木斯市粮食局党组书记、局长

　　来源：黑龙江省纪委监委官网

责任编辑：张玉

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