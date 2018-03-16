黑龙江佳木斯市粮食局局长秦庆海接受调查(简历)

原标题：黑龙江佳木斯市粮食局局长秦庆海接受审查调查
佳木斯市粮食局党组书记、局长秦庆海涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
秦庆海简历
秦庆海，男，汉族，1963年10月生，黑龙江桦川人，1985年8月参加工作，1995年3月加入中国共产党，黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业。
1981.07—1985.08 依兰师范学校普师专业学生
1985.08—1988.09 桦川县二中、三中教师
1988.09—1990.12 桦川县矿产资源局干事、矿管股副股长
1990.12—1993.01 桦川县经委秘书（1988.08—1991.07佳木斯市教育学院中文专业学习）
1993.01—1998.11 桦川县政府办秘书（1996.05副科级）
1998.11—2001.03 桦川县四马架乡副乡长（1996.03—1999.01省委党校经济管理专业本科班学习）
2001.03—2002.02 桦川县梨丰乡副乡长
2002.02—2002.04 桦川县梨丰乡企委主任（正科级）
2002.04—2002.09 桦川县创业乡党委副书记、企委主任
2002.09—2004.05 桦川县创业乡党委副书记、乡长
2004.05—2005.09 西藏仁布县委常委、副县长（援藏），桦川县创业乡党委副书记、乡长
2005.09—2007.05 西藏仁布县委常委、副县长（援藏），桦川县副县长
2007.05—2010.12 同江市副市长
2010.12—2011.12 同江市副市长、八岔岛保护区管理局局长（正处级）（2008.03—2011.01省委党校经济管理专业研究生班学习）
2011.12—2013.12 佳木斯市粮食局党委书记、局长
2013.12— 佳木斯市粮食局党组书记、局长
来源：黑龙江省纪委监委官网
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