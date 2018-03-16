国务院机构改革后 5位副部提到了同一件事

原标题：国务院机构改革后，5位副部提到同一件事

来源：长安街知事

“形势不容乐观”、“要切实转变作风、狠抓落实，严格监管执法、严格督查督办！” 3月14日，河南全省环境污染防治攻坚战推进会上，省委常委、政法委书记许甘露撂下了这番狠话。

全国两会期间，国务院机构改革方案出炉。调整后的国务院26个组成部门中，新组建的生态环境部备受关注。方案将发改、国土、水利、农业、海洋等部门的生态环保职能集中起来，统一行使生态和污染排放监管执法职责。

长安街知事注意到，“加强版”环保部门的组建带来两个变化，其一是明晰职责，让治污态势提升到前所未有的高度；其二，突出“生态”一词，意味着未来打好污染防治攻坚战，生态保护与环境保护两者缺一不可。

机构改革的消息从北京传遍大江南北，除了来京参加全国两会的代表委员高度关注外，各地“留守”的领导干部也闻讯而动，一方面加紧推进环境污染防治，另一方面也加快了生态文明建设的步伐。

文章开头的这一幕，就源自日前召开的河南全省环境污染防治攻坚战推进电视电话会议。这场会议由河南副省长刘伟主持。省委常委、政法委书记许甘露在会议中直指省内一些地方部门治污工作落实不到位问题仍较突出，一些水域水质恶化。要求各地各部门要正视问题、查找差距，严格监管执法、严格督查督办，大力推进治本治标各项措施落实到位，确保大气、水质量持续改善，土壤治污工作有序推进。

而在相邻的安徽省，副省长何树山这两天则奔赴安庆、池州、黄山三市，在部分园区、企业和中央环保督察反馈问题整改现场，调研工业发展和环境保护工作。今日出版的《安徽日报》报道，何树山给这些企业提出要求，在做强优势产业的同时，要认真落实中央和省委、省政府的部署要求，加大环境整治力度， 坚持绿水青山与金山银山有机统一。

在这之前，四川省副省长杨洪波也率队前往宜宾和内江，调研页岩气开采及固体废物处理情况，强调在推进工业固体废物污染治理和综合利用的同时，推动绿色发展理念落地生根。

长安街知事发现，推进生态文明建设这项重要工作，在多个省市的任务表加快了进程。

就在国务院机构改革方案公布的当天，宁夏回族自治区湿地保护修复工作会议召开。自治区党委常委、自治区副主席马顺清在会议中提出，保护好弥足珍贵的湿地资源是各级政府的重要政治责任，要结合实际修改完善宁夏湿地保护法规制度，确保湿地保护修复有法可依，同时强化审批监管，坚持“只增不减”原则，实现宁夏湿地总量逐年增加、质量持续改善。

3月15日，植树节当天，浙江省副省长彭佳学参加全省“一村万树”活动启动仪式时，也提到了生态环境保护问题。他就植树活动说起，要求全省各地各部门践行绿色发展理念、推进生态文明建设，建设森林浙江、美丽浙江。

此外，3月15日还有另外两个重要消息：河北省将编制海岸带综合保护与利用总体规划，强力推进实施近岸海域环境综合治理行动；山西省也将积极推进生态环境保护制度改革顶层设计研究。

中国推进绿色发展的决心和力度，世界少有。自党的十八大以来，中国的生态环境治理走上了标本兼治的快速路，先后出台大气、土壤污染防治行动计划，颁布实施新《环境保护法》，发布“十三五”生态环境保护规划等。十九大更是把生态文明建设和生态环境保护提升到前所未有的战略高度。

而此次国务院机构改革，组建生态环境部“接棒”美丽中国建设，实际上是对十九大报告中相关部署的落实，从体制上把现有的机构理顺，真正达到高效推进生态文明建设的效果。

一路走来，一脉相承。如今国家层面的制度保障已经就位，这给了各地方党委、政府强劲的推力，各省市密集表态或行动，环保治理不断升级，干劲十足。期待各省市对山水林田湖的综合治理与修复保护行动落到实处，既保住 “绿水青山”，又能收获“金山银山”。

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责任编辑：张玉