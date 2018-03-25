原标题：西方不亮东方亮？中印签经贸合作大单

中国的“朋友圈”。

中美贸易摩擦升级，并未影响中国进一步深耕外贸“朋友圈”。

中国商务部组织的中国贸易促进团正在印度进行经贸交流活动。期间，中印企业共签署了101项贸易协议，合同金额达23.68亿美元，相当于2017年中国自印度进口额的七分之一左右，涉及红茶、蓖麻油、薄荷油、椰壳纤维、咖啡生豆等。

此外，商务部部长钟山还将与印度商工部长普拉布在新德里共同主持召开中印经贸联合小组第11次会议，就落实两国领导人在经贸领域达成的共识等议题，以及进一步推进双边经贸合作发展进行深入交流。

钟欣 摄（来源：中新网）

中国与印度签署经贸合作大单是在传递什么信号？

第一，中国扩大开放，促进贸易平衡发展有决心、有行动。

2018年政府工作报告明确提出，中国“坚定不移推进经济全球化，维护自由贸易”，并表示要积极扩大进口，“以更大力度的市场开放，促进产业升级和贸易平衡发展，为消费者提供更多选择”。

商务部称，此次组织贸易促进团去印度，正是为了促进中印双边贸易平衡发展。随团20多家中企涉及农业、轻工、纺织等多个领域，均为中国行业重点企业，专程赴印度进行贸易对接。中国的诚心与诚意，可见一斑。

郑州海关图（来源：中新网）

与此同时，中国正在紧锣密鼓筹备首届中国国际进口博览会。这个以进口为主题的博览会，是中国在全世界范围内首创的开放举措，也是中国以实际行动支持经济全球化和贸易自由化的一大例证。

第二，中国外贸有广阔回旋余地。此外，中国市场潜力之大，是任何国家和企业都不会也不能忽视的。合作，才能共赢。

中国已多年稳居世界第一货物贸易大国，成为全球120多个国家和地区的最大贸易伙伴。更重要的是，中国已深度融入全球价值链，成为不可或缺的一环。

鲁毅 摄（来源：中新网）

2017年中国经济总量已占世界的15%，对世界经济贡献率达30%左右。随着中国经济结构加速转型升级，从高速度增长走向高质量发展，将为世界创造更多商机。

在此情况下，抓住与中国合作的机会，是有战略眼光的国家和企业都应该做的事。

据官方数据，2017年中印双边贸易额达844亿美元，创历史新高。中国已成为印度最大贸易伙伴，印度则是中国在南亚最大贸易伙伴。进一步推进两国经贸合作，对中印都是利好。

责任编辑：张岩