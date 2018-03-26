雄安市民服务中心主体结构完工 速度同比快2至3倍

2月18日，雄安市民服务中心项目建设现场鸟瞰图。雄安发布微信公号 图

原标题：“雄安第一标”，技艺真高超

4天完成3100吨基础钢筋安装，5天完成施工现场临建布置，7天完成12万立方米土方开挖，10天完成3.6万立方米基础混凝土浇筑，25天完成1.2万吨钢构件安装，1000小时所有钢结构单体全面封顶……在令人难以置信的建设速度支撑下，雄安新区设立后首个大型建设工程——雄安市民服务中心日前实现主体结构全部完工， 比同体量工程施工速度快出2—3倍。未来，这个总投资额8亿元、建筑面积超10万平方米的项目将承担起新区政务服务、规划展示、企业办公等多项功能。

雄安市民服务中心项目是在去年11月22日，由中国建筑旗下中建三局、中海地产、中建设计、中建基金组成的联合体中标的，被外界称为“雄安第一标”。据介绍，中建联合体负责项目的投资—建设—运营全链条业务，打破了“投资人不管建设、建设者不去使用”的传统模式，这使得建设方必须站在建筑的全生命周期去统筹考虑，全面提升项目品质。

高速度，离不开高超的技术支撑。据介绍，项目8栋单体全部为装配式建筑，钢柱、钢梁、钢桁架和楼面板、楼梯等构件均由工厂预制加工，运至现场直接吊装，减少了钢材用量、节约了用水，也使信息化管控成为可能。每个构件里都“埋”有芯片或张贴二维码，让建筑有了“身份证”“说明书”，实现了全工序全过程的大数据管理；运输、吊装、施工等也都预先在信息系统中排兵布阵，防止“打乱仗”。该项目还以大数据中心为枢纽，上线了智慧建造系统，只需使用电脑或手机，就可以实现全景监控、进度管理、物料管控、环境能耗监测、无人机航拍等功能。

高速度，更要在安全上确保万无一失。项目除了建立安全培训基地、为一线安全员配备智能化安全帽、照明头灯之外，还在国内建筑业中首次引进了安全生产情绪识别系统。工人站在摄像头前，系统就会记录其面部肌肉的微小振幅和频率，计算分析其潜在情绪，对超过限值的工人，项目将做好安全培训、心理辅导工作。

作为“雄安第一标”，建设要提速度，品质也要上水平。项目秉持“海绵城市”的理念，营造了“雨水花园”，利用下凹式绿地，汇聚并吸收来自地面的雨水，通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化，涵养地下水源；采用了超低能耗建筑做法，降低建筑体形系数，控制建筑窗墙比例，设置高隔热隔音、密封性强的建筑外墙，充分利用可再生能源；项目还拟建地埋式污水处理站，实现污水自主净化。

“这个项目相当于一个小型城市的缩影，是雄安新区功能定位与发展理念的率先呈现。项目运用的新技术将在今后新区的整体建设中大面积推广，也将为我国民用建筑大规模使用提供示范和先例。”中建三局雄安市民服务中心项目有关负责人表示。

责任编辑：张义凌