欧盟发起钢铁保障措施 中钢协回应

中钢协回应：希望欧盟审慎采取对华钢铁保障措施
中钢协27日就欧盟发起钢铁保障措施回应称：这将加剧国际钢铁市场的不安和不稳定性，希望欧盟审慎采取保障措施。中钢协愿意与欧洲钢铁联盟及各国钢铁协会加强协商和沟通，并呼吁中国政府必要时采取相应措施，严防进口钢铁增加冲击中国市场，坚决维护中国钢铁企业的利益和权益。
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