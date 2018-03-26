欧盟发起钢铁保障措施 商务部：加剧国际贸易恐慌

原标题：商务部贸易救济调查局局长王贺军就欧盟发起钢铁保障措施发表谈话

3月26日，欧委会发布公告，决定对进口钢铁产品发起保障措施调查。商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话。

王贺军表示，中方理解欧盟为应对美国对进口钢铁和铝产品采取的征税措施而采取必要行动。但是采取全球性保障措施并不是正确的选择，将进一步加剧美国措施所引起的国际贸易混乱和恐慌局面，对正常的国际贸易秩序造成更加严重的破坏性冲击。中方希望欧盟审慎采取保障措施。

王贺军指出，欧盟作为重要的世贸组织成员和全球贸易体系的重要力量，应加强与各成员方的合作，共同反对贸易保护主义，不应采取有损全球贸易秩序的行动。中国愿同包括欧盟在内的各方加强沟通和协作，共同应对因美国措施对全球钢铁和铝贸易造成的混乱。

王贺军表示，中方将认真评估美欧措施对中国的影响，必要时将采取相应措施，坚决维护中国企业的利益。

责任编辑：桂强