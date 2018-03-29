原标题：马代与中巴交往密切 印度郁闷：我们被蒙在鼓里

印度总理莫迪与马尔代夫总统亚明

海外网3月29日电 3月22日，马尔代夫总统府发布声明，称阿卜杜拉·亚明总统宣布解除全国紧急状态。日媒曾对此分析称，马方的决定是受到了来自印度和美国的施压。但在马尔代夫解除国家紧急状态后，印度仍然对现在的亚明政府感到“不满意”。印媒援引匿名官员的话表示，马尔代夫现任总统并没有像其前任那样，在一些重大问题上“信任”印度，尤其是在最近涉及中国和巴基斯坦的政策和行动上，印度都被“蒙在了鼓里”。

据《印度时报》报道，虽然马尔代夫总统亚明的特使曾在到访印度时提及了“印度优先”，但事实上马方却拒绝解决印度关切的问题，也并未向此前的马来西亚政府一样在一些重大问题上“对印度抱有信心”。

一位匿名的印度高级官员对媒体表示：“不像此前和我们打交道的历届马尔代夫政府，现在的政府在和中国以及巴基斯坦的往来上‘秘而不宣’。”他提到，最近的一个例子就是马尔代夫正和巴基斯坦方面商议巴基斯坦陆军参谋长巴吉瓦访问一事，而这件事却并未提前告知印度。

不仅是和巴基斯坦，印媒也对中国将在马尔代夫建设海洋观测站的正常决定“疑神疑鬼”。2017年12月，中国国家海洋局与马尔代夫外交部曾共同签署《中国国家海洋局与马尔代夫环境能源部关于建立联合海洋气象观测站的议定书》（简称《议定书》），双方确认将加快推进海洋与气象联合观测站建设等行动。

尽管马尔代夫方面曾对此表示，中方只想在马尔代夫建立一个海洋气象观测中心，《议定书》的签署也是出于气象目的，但印媒却将其歪曲为是一种“安全挑战”。文章甚至援引一位印度战略事务专家的话“别有用心”地想到了海洋观测站的军事作用，诬称其会帮助中国“完成对印度的战略包围”。

据悉，在2月份马尔代夫政局出现动荡时，印度就已“蠢蠢欲动”。马尔代夫最高法院2月1日晚突然发布裁决令，要求马尔代夫总统亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等9名反对派领导人。马尔代夫政府3日晚间称政府将依法执行裁决令。然而，最高法院4日称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。这也引发了马尔代夫军队及警方不满，军方和警方誓死捍卫现政府。5日，总统亚明颁布了全国紧急状态令，而马尔代夫前总统纳希德则呼吁印度对马尔代夫局势进行军事干预，并派军方特使前往马尔代夫。

此后，印度方面称对马尔代夫局势“密切关注”，并称对马尔代夫政府宣布紧急状态感到“困扰”。对于马尔代夫局势，中国外交部发言人耿爽在2月曾表示，中方认为，当前马国内出现的有关争议是马内政，应由马有关各方通过对话协商妥善解决。国际社会应尊重马主权和领土完整，为各方对话提供协助和便利，发挥建设性作用。（海外网 张霓）

责任编辑：初晓慧