重庆日报刊文:孙政才自诩“中国最年轻政治人物”

原标题：坚决贯彻新发展理念 奋力开创发展新境界

中共重庆市人民政府党组

报纸截图

3月10日，习近平总书记参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时发表重要讲话，要求重庆广大干部群众团结一致、沉心静气，加快建设内陆开放高地、山清水秀美丽之地，努力推动高质量发展、创造高品质生活，让重庆各项工作迈上新台阶。习近平总书记对做好重庆各项工作的总体要求，是从全局高度和重庆实际出发提出的，体现了对重庆工作的系统性要求和精准性指导，是我们重整行装再出发最重要的思想武装，是做好重庆各项工作最切实的行动指南。

过去十年，我市相继发生薄熙来、王立军案件和孙政才案件，对政治生态和干部队伍伤害极大，不少工作跑偏走歪，一些发展机遇耽误错失，干部群众的思想也受到很大的干扰。当前，开创重庆各项工作新局面，最要紧的任务就是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，把正面的立起来，把反面的去掉，卸下包袱、轻装上阵。我们要严格按照习近平总书记重要讲话精神，坚持破立并举，落实市委“十破十立”要求，既追根溯源、澄清谬误，又正本清源、扶正祛邪，以思想上的拨乱实现认识和行动上的统一，坚决贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，深入实施“三大攻坚战”和“八项行动计划”，推动重庆沿着习近平总书记指引的方向奋力前行。

一、牢固树立正确的发展观和政绩观

发展观和政绩观，反映出领导干部的政治立场、党性修为、格局境界。发展观、政绩观正不正，从根本上决定了我们事业的成败。习近平总书记强调指出：“要牢固树立正确政绩观，既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价。”

反观孙政才、薄熙来的所作所为，与正确发展观、政绩观显然背道而驰。孙政才以“中国最年轻的政治人物”自居，将个人主张凌驾于党中央精神之上，主导制定所谓“五大功能区域发展战略”，把本是主体功能划分的规划概念蓄意拔高到重庆最重要的战略，空谈“两点”定位，不落实“两地”目标。薄熙来在重庆搞“独立王国”，打着“五个重庆”的旗号，大搞“独创”“特色”“模式”，宣扬“民生导向发展之路”，借以赚取人气、邀约民心。孙政才、薄熙来二人把重庆的事业当作个人谋官晋爵的工具，其发展观、政绩观严重扭曲，成为重庆各种乱象的污染源。

坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，必须牢固树立正确的发展观和政绩观，不计较一时之得失和个人之得失，切实把精力用在贯彻落实中央决策部署、推动重庆经济社会发展上来。当前，最重要的就是深入学习贯彻习近平总书记参加重庆代表团审议时重要讲话精神，切实肩负起重大使命，从全局谋划一域、以一域服务全局，立足发挥“两点”作用，努力实现“两地”目标，推动高质量发展、创造高品质生活，使重庆因山清水秀而“颜值”更高，因开放开明而“气质”更佳，因高质量发展而充满活力，因高品质生活而幸福和谐！

二、全面践行、一体贯彻新发展理念

习近平总书记指出：“发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的东西。”这方面，孙政才、薄熙来都存在严重问题。孙政才在落实新发展理念上有明显偏差，片面追求经济增长速度，忽视发展质量、效益和实际效果；为求显绩，脱贫攻坚赶进度，导致工作不准不实；为保“不出事”，拖延医改、国企改革等重点领域改革。薄熙来根据个人喜好歪曲中央决策部署，主持市委常委会议几乎不研究经济工作，下基层调研几乎不过问经济工作，醉心于运动式“唱红打黑”，脱离实际搞“两翼万元增收”“区县几大件”等。这些做法，严重背离了中央要求，背离了党的基本路线，对重庆改革发展稳定造成了重大损害。

当前，重庆经济正由高速增长转向高质量发展阶段。推动高质量发展，最关键的就是要贯彻好新发展理念。我们要崇尚创新，扎实推进供给侧结构性改革，实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划、军民融合发展战略行动计划、科教兴市和人才强市行动计划，加快产业转型升级，建设现代化经济体系。要注重协调，大力实施乡村振兴战略行动计划和城市提升行动计划，促进城乡融合发展。要倡导绿色，深入实施生态优先绿色发展行动计划，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游重要生态屏障，建设山清水秀美丽之地。要厚植开放，深度融入“一带一路”建设和长江经济带发展，实施内陆开放高地建设行动计划，在内陆地区带头开放、带动开放。要推进共享，实施以需求为导向的保障和改善民生行动计划，坚决打好精准脱贫攻坚战，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。同时，要坚决打好防范化解重大风险攻坚战，确保经济社会大局和谐稳定。我们要提高统筹贯彻新发展理念的能力和水平，建立健全促进高质量发展的政策体系和考核评价机制，推动全市经济在高质量发展轨道上行稳致远。

三、修好政德、真抓实干

习近平总书记强调，领导干部要立政德，要明大德、守公德、严私德。孙政才、薄熙来二人是不修政德的典型。孙政才毫无理想信念，背弃党的宗旨，官僚主义严重，精神懈怠、庸懒无为，工作中不敢担当，掩盖矛盾，遇到麻烦“绕着走、拖着等”。薄熙来热衷于“政治表演”，哗众取宠、沽名钓誉，要么只说不干、弄虚作假，要么杀鸡取卵、寅吃卯粮，要么贪天之功、据为己有，完全一副资产阶级政客的做派。

践行新发展理念，推动高质量发展，必须修好政德，真抓实干。要把干事创业作为锤炼政德的“大熔炉”、检验政德的“试金石”，勤修政德之本，多积尺寸之功，以山城人民的真抓实劲、敢抓狠劲、善抓巧劲、常抓韧劲，奋力开创重庆发展新境界。当前，全市正在深入开展“兴调研转作风促落实”行动，我们要坚持问题导向，深入基层一线，注重实际效果，以“钉钉子”精神落实中央各项决策部署，使之有效转化成为人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感。

坚决肃清是为了坚定前行。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和参加重庆代表团审议时重要讲话精神，牢固树立和自觉践行新发展理念，重整行装再出发，团结一致向前行，以实干实绩回报党中央的厚爱和全市人民的期待。

责任编辑：张玉