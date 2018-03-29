新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

陕西商洛民政局一科长辱骂威胁记者 官方：已免职

陕西商洛民政局一科长辱骂威胁记者 官方：已免职
2018年03月29日 13:51 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：陕西商洛民政局一科长辱骂并威胁记者 官方通报：已免职

图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　据陕西省商洛市民政局3月29日通报，该局一名科长因在接受记者采访过程中言行过激辱骂记者被免职。

　　据北京时间报道，3月28日，陕西广播电视台记者在商洛市民政局采访时，该局殡葬管理科郝姓科长辱骂记者“狗X的”、“流氓”，又欲拿起凳子砸记者被众人拉住。

　　网传现场视频显示，辱骂情形持续3分21秒。该科长情绪激动，持续辱骂并威胁记者“你把这发出去小心着”、“你得是不想活了”，现场工作人员多次拉开该科长。视频最后该科长称，“我今天就把你骂了”。

网传现场视频网传现场视频

　　3月29日上午，界面新闻记者致电商洛市民政局综合办公室了解情况，该工作人员称具体情况以官方通报为准。

　　商洛市民政局官方网站发布的通报称，3月28日下午，商洛市民政局干部郝江灵在接受媒体采访过程中，方法不当，言行过激，辱骂记者，严重损害了民政部门干部形象，在社会上造成了不良影响。

　　商洛市民政局表示，事后，市民政局高度重视，主要负责同志分别到相关新闻单位登门道歉。当晚，局党组立即召开会议，对郝江灵进行了严厉的批评教育，要求其作出深刻书面检查，在全系统干部职工中进行通报批评，并决定免去郝江灵同志殡葬管理科科长职务，局监察室作进一步调查处理。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区