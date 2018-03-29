滚装船与散货船珠江口碰撞 散货船沉没3人失联

原标题：滚装船与散货船在珠江口水域发生碰撞 导致散货船沉没，船上9人获救

来源：中国日报

广州海事部门现场组织搜寻救助

海事人员现场救起落水人员

记者从广州市海上搜救中心获悉，2018年3月28日1912时，在珠江口川鼻水道主航道外东侧的沙角41号锚地附近水域，从广州新沙港装载2201辆汽车拟驶往韩国平泽港的巴拿马籍滚装船“樱桃”轮与从深圳福永载运约3500吨砂驶往东莞道滘的散货船“辰昌332”轮发生碰撞事故，事故导致“辰昌332”船船体断裂，部分沉没，“辰昌332”船上12人全部落水。经广州海上搜救中心、广州海事局快速组织力量开展现场应急搜救，目前已有9名落水人员获救，3人失联。海事、打捞、救助等部门正在事故水域现场全力搜救，事故原因正在调查中。

事故发生后，中国海上搜救中心、广东省和广州市的领导作出指示，要求协调相关应急搜救力量，全力做好落水人员搜救工作，确保现场交通安全。广东省海上搜救中心、广州市海上搜救中心、广东海事局和广州海事部门接事故报后，已迅速组织力量开展现场搜救。广州海事局马上派出在事发水域附近的海事执法船“海巡09080”、“海巡09079”到达现场组织搜寻救助工作，并迅速指挥过往船舶参与救援，第一时间救起了9名落水人员。

事发后，广州海事局已于3月28日1930时启动水上交通突发事件三级响应，黄斯深局长在搜救中心坐镇指挥，黄木檀副局长带队赶赴现场组织开展搜救工作，同时增派了3艘海事船艇前往现场搜救；协调了广州打捞局、南海救助局共7艘救助船和17名潜水员前往现场，南海救助局的“B-7358”搜寻救助直升机也在现场参与搜救工作；同时还协调了中国海监、广州港拖轮公司等搜救力量12艘救助船和拖轮前往现场搜救。目前广州海事部门已经协调派出潜水人员进入沉船船舱进行探摸失联船员工作，广州船舶交通管理中心已对事发水域实施了临时交通管制，通过VHF高频等手段播发航行警告，防止次生事故发生。

广州海事部门提醒各船舶，珠江口交通流量大、流向复杂，加上近期广州天气处于春季雨雾多发季节，希望各船舶注意天气变化，遵守航行规定，加强嘹望，谨慎驾驶，确保航行安全。在通过事发交通管制水域时，请听从现场海事部门和广州VTS的指挥，安全通过。如海上发生事故险情时，请及时拨打12395海上遇险搜救电话。

责任编辑：霍宇昂