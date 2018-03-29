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北京今晨解除沙尘蓝色预警信号 能见度已明显转好

北京今晨解除沙尘蓝色预警信号 能见度已明显转好
2018年03月29日 08:29 澎湃新闻
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　　原标题：北京今晨解除沙尘蓝色预警信号，能见度已明显转好

　　据@气象北京 消息，北京已解除沙尘蓝色预警信号，目前本市能见度已明显转好，市气象台2018年03月29日06时00分解除沙尘蓝色预警信号。

2018年3月28日，北京，沙尘天气之下的故宫。 视觉中国 图2018年3月28日，北京，沙尘天气之下的故宫。 视觉中国 图
2018年3月28日，北京发布沙尘蓝色预警。图为朝阳区CBD核心区。视觉中国 图2018年3月28日，北京发布沙尘蓝色预警。图为朝阳区CBD核心区。视觉中国 图
2018年3月28日，北京，民众戴口罩出行。视觉中国 图2018年3月28日，北京，民众戴口罩出行。视觉中国 图
2018年3月28日，北京，市民纷纷以口罩遮面。视觉中国 图2018年3月28日，北京，市民纷纷以口罩遮面。视觉中国 图

　　来源：@气象北京

责任编辑：张玉

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