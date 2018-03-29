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喻云林任天津市委常委 段春华盛茂林程丽华卸任

喻云林任天津市委常委 段春华盛茂林程丽华卸任
2018年03月29日 08:46 澎湃新闻
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　　原标题：喻云林任天津市委常委，段春华、盛茂林、程丽华不再担任

　　中共中央批准：

　　喻云林同志任天津市委委员、常委；

　　段春华、盛茂林同志不再担任天津市委常委职务；

　　程丽华同志不再担任天津市委常委、委员职务，另有任用。

　　来源：天津日报

责任编辑：张玉

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