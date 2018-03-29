新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

原东海舰队副司令员李香华病逝 享年73岁

原东海舰队副司令员李香华病逝 享年73岁
2018年03月29日 10:11 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：原海军东海舰队副司令员李香华因病在宁波逝世，享年73岁

　　浙江省军区正军职退休干部、原海军东海舰队副司令员李香华同志，因病于2018年2月1日在宁波逝世，享年73岁。

　　李香华同志系江苏丰县人，1945年7月出生，1968年9月入伍，1966年3月加入中国共产党。历任厦门水警区参谋长，福州基地后勤部副部长、部长，舟山基地副司令员，东海舰队副参谋长等职。

　　来源：解放军报

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区