原东海舰队副司令员李香华病逝 享年73岁

原标题：原海军东海舰队副司令员李香华因病在宁波逝世，享年73岁
浙江省军区正军职退休干部、原海军东海舰队副司令员李香华同志，因病于2018年2月1日在宁波逝世，享年73岁。
李香华同志系江苏丰县人，1945年7月出生，1968年9月入伍，1966年3月加入中国共产党。历任厦门水警区参谋长，福州基地后勤部副部长、部长，舟山基地副司令员，东海舰队副参谋长等职。
来源：解放军报
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