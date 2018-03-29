原标题：甘肃省委党校副校长王成勇拟任省委宣传部副部长

现将省委研究拟提拔和进一步使用的马廷瑞等同志的有关情况予以公示，接受广大干部群众监督。如发现在德、能、勤、绩、廉等方面有影响任职的问题，可通过电话、来信、面谈等形式反映，我们将认真进行受理，并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。如不存在影响任职的问题，将按有关规定办理任职手续。

一、公示对象简要情况（按姓名笔画排序）

马廷瑞 男，东乡族，1963年10月出生，中共党员，甘肃东乡人，出生地甘肃东乡，省委党校研究生学历，现任省伊斯兰教协会副会长、秘书长，拟任兰州伊斯兰教经学院副院长（试用期一年）。

王成勇 男，汉族，1968年7月出生，中共党员，甘肃临洮人，出生地甘肃临洮，研究生学历，经济学博士，现任省委党校副校长，拟任省委宣传部副部长。

方忠义 男，汉族，1965年11月出生，中共党员，安徽芜湖人，出生地安徽芜湖，研究生学历，法学硕士，现任省委宣传部理论教育处处长兼省哲学社会科学规划办公室主任，拟任省委讲师团团长（副厅长级，试用期一年）。

石培文 男，汉族，1966年1月出生，中共党员，甘肃武威人，出生地甘肃古浪，中央党校大学学历，现任省财政厅副厅长、党组成员，拟任省政府副秘书长、办公厅党组成员。

孙志中 男，汉族，1965年3月出生，中共党员，山西平定人，出生地山西平定，大学学历，历史学学士，现任省委台湾工作办公室（省政府台湾事务办公室）副主任（正处级），拟任省委台湾工作办公室（省政府台湾事务办公室）主任（副厅长级，试用期一年）。

李耀永 男，汉族，1973年1月出生，中共党员，甘肃古浪人，出生地甘肃古浪，农业推广硕士，现任省委总值班室（信息综合室）应急办公室主任，拟任省政协办公厅副主任（试用期一年）。

杨文福 男，汉族，1968年9月出生，中共党员，甘肃武威人，出生地甘肃武威，省委党校研究生学历，现任省委宣传部办公室主任，拟任省委党校副校长（试用期一年）。

杨定涛 男，汉族，1970年3月出生，中共党员，甘肃东乡人，出生地甘肃东乡，中央党校大学学历，现任省政府研究室综合经济研究处处长，拟任省政府研究室副主任（试用期一年）、党组成员。

张玉发 男，汉族，1971年8月出生，中共党员，甘肃临夏人，出生地甘肃临夏，大学学历，管理学硕士，现任省编办综合处处长，拟任省编委督查室督查专员（副厅长级，试用期一年）。

张耀宇 男，汉族，1964年9月出生，中共党员，甘肃甘谷人，出生地甘肃甘谷，中央党校大学学历，现任省藏区工作领导小组办公室副主任，拟任省藏区工作领导小组办公室主任（正厅长级）。

赵 爱 男，汉族，1965年6月出生，中共党员，甘肃临洮人，出生地甘肃临洮，省委党校研究生学历，现任兰州市委常委、政法委书记，拟任兰州市委副书记。

郭莽仓·罗藏宗哲嘉措 男，藏族，1969年8月出生，无党派，甘肃卓尼人，出生地甘肃卓尼，本科学历，现任中国藏语系高级佛学院副院长，省政协常委，省佛学院教务处处长，拟任省佛学院副院长（试用期一年）。

黄荟铭 男，汉族，1966年9月出生，中共党员，甘肃环县人，出生地甘肃环县，大学学历，文学学士，现任省委宣传部副巡视员，拟任省政府新闻办主任（副厅长级，试用期一年）。

曹天民 男，汉族，1962年4月出生，中共党员，甘肃武威人，出生地甘肃武威，大学学历，现任省发展和改革委员会副主任、党组成员，拟任省政府副秘书长、办公厅党组成员。

康 清 男，汉族，1963年8月出生，中共党员，甘肃张掖人，出生地甘肃张掖，中央党校研究生学历，现任张掖市委常委、宣传部部长，拟任省委宣传部副部长。

蒋江川 男，汉族，1963年11月出生，中共党员，重庆市人，出生地黑龙江鹤岗，中央党校研究生学历，现任省政府研究室副主任、党组成员，拟任省政府研究室巡视员。

廖士俊 女，汉族，1968年5月出生，中共党员，四川成都人，出生地甘肃兰州，大学学历，现任省委宣传部基层思想政治工作处处长，拟任敦煌研究院纪委书记（试用期一年）、党委委员。

二、公示和受理反映时间

公示时间为2018年3月29日至2018年4月4日，共5个工作日（不含法定节假日）。

受理时间为每天上午：8︰30 —12︰00，下午：2︰30—6︰00。

三、受理反映部门及联系方法

受理部门：省委组织部干部监督二处

电话举报：0931—12380

短信举报：13909312380、13919312380

网络举报：www.gs12380.gov.cn

通讯地址：兰州市城关区南昌路1648号

邮政编码：730030

中共甘肃省委组织部

2018年3月28日

来源：甘肃组工网

责任编辑：张玉