检察机关依法分别对李世镕戴炜王爱华提起公诉

内蒙古检察机关依法对李世镕涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权、玩忽职守案提起公诉

中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会原党组书记李世镕（正厅级）涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪一案，由内蒙古自治区人民检察院侦查终结，移送呼和浩特市人民检察院审查起诉。2018年3月26日，呼和浩特市人民检察院向呼和浩特市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人李世镕享有的诉讼权利，依法讯问了被告人李世镕，听取了其委托的辩护人的意见。呼和浩特市人民检察院起诉书指控：被告人李世镕在担任鄂尔多斯市副市长、内蒙古自治区国土资源厅党组书记、厅长期间，利用职务便利，采取侵吞、骗取等手段非法占有公共财物，数额巨大；索取或者非法收受他人财物，数额特别巨大；挪用公款进行营利活动，数额巨大不退还；超越职权，处理政府专项拨款，违反法律、政策规定推进项目，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重；严重不负责任不正确履行工作职责，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪追究其刑事责任。

辽宁检察机关依法对戴炜涉嫌受贿、行贿案提起公诉

日前，辽宁省葫芦岛市原市长戴炜（正厅级）涉嫌受贿罪、行贿罪一案，经辽宁省人民检察院指定管辖，由辽阳市人民检察院向辽阳市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人戴炜享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人戴炜，听取了其委托的辩护人的意见。辽阳市人民检察院起诉书指控：被告人戴炜在担任铁岭市常务副市长、葫芦岛市市长等职务期间，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受他人巨额财物；为谋取职务晋升，给予国家工作人员财物，依法应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。

安徽检察机关依法对王爱华涉嫌受贿案提起公诉

日前，安徽省合肥市巢湖经济开发区管委会原主任王爱华（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经安徽省人民检察院指定管辖，由蚌埠市人民检察院向蚌埠市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王爱华享有的诉讼权利，讯问了被告人王爱华，听取了其委托的辩护人的意见。蚌埠市人民检察院起诉书指控：被告人王爱华身为国家机关工作人员，利用其担任合肥市规划局局长、合肥市巢湖经济开发区管委会主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

新闻回顾

[内蒙古自治区检察院依法决定对李世镕立案侦查]

[内蒙古自治区检察院依法对李世镕决定逮捕]

[内蒙古自治区检察院依法对李世镕涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权、玩忽职守案移送审查起诉]

[辽宁检察机关依法对戴炜立案侦查]

责任编辑：霍宇昂