人大代表雷军出镜中纪委短片 担纲监察法讲解人

原标题： 雷军纪委讲述“严管就是厚爱，监察就在身边”

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 王祎

“严管就是厚爱，国家监察，就在身边”。说这句话的，是小米公司董事长兼首席执行官雷军。

3月20日，十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国监察法》，第二天，中央纪委国家监委网站和北京市纪委市监委共同推出了重磅节目《监察法来了》。在这个系列短片中，雷军担纲讲解人，亲力普法。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）前不久介绍过，全国两会上，审议监察法草案是代表委员们的重要任务之一。“制度创新”“监察全覆盖”“标本兼治”“刀刃向内”等成了他们讨论的热词。

而雷军作为北京团代表，多次参与监察法草案审议工作。两会刚刚结束，雷军就现身纪委，以人大代表的身份来讲述监察法，他显然特别熟悉。

“坚持首善标准，实施国家监察，把权力关进制度的笼子，监察委员会依法对所有行使公权力的公职人员进行监察。”在系列短片第六集中，雷军将他对监察法的理解简明扼要地做了表达。

需要说明的是，深化国家监察体制改革这一重大决策部署事关全局，影响各个领域，互联网和科技的圈子也不例外，亲力参与宣传解读，雷军也是责无旁贷。

除了雷军，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆、国家图书馆馆长韩永进、北京电视台副总编辑徐滔、北京市房山区人民法院民二庭庭长厉莉等人也在这个系列短片中“现身”讲解。

“国家监察体制源自于中华民族优秀传统文化，源自于中国特色社会主义监督制度的丰富发展。”韩永进讲述了监察法的意义和地位；杨元庆在阐明监察法“让权力在阳光下运行”的同时，也介绍了监察的对象和范围；徐滔和厉莉则从具体架构出发，解析监察法要构建的是怎样的长效机制，如何健全党和国家的监督体系等等……

虽然内容不长，但令人印象深刻。

值得一提的是，这五位嘉宾，分别来自互联网、媒体、司法等不同领域，但在刚刚结束的全国两会中，他们有着共同的身份——十三届全国人大北京代表团代表。

作为国家监察体制改革试点之一，过去1年多时间里，北京充分发挥自身优势积极探索和试用相关法律条款，形成了一系列的“北京经验”。

中央政治局委员、北京市委书记蔡奇曾说：“北京作为先行试点地区，在监察法制定过程中，有许多鲜活的案例可说，有不少生动的故事可讲。”

监察法颁布后，全国各地开展了密集的学习和普法活动，北京快速响应“量身定做”视频普及监察法，再次走在全国前列。

法律的生命力在于实施。解读、普及监察法，积极推广人人反腐，北京正继续发挥“探路者”作用，创造更多可复制可推广的经验。

责任编辑：张义凌