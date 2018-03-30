深圳鹦鹉案被告人二审改判2年 此前一审获判5年

原标题：深圳“鹦鹉案”被告人二审改判：在法定刑以下判2年有期徒刑

澎湃新闻记者 王选辉

案发近两年后，深圳“鹦鹉案”迎来终审宣判。澎湃新闻（www.thepaper.cn）从该案被告人王鹏辩护律师徐昕处获悉，3月30日下午，深圳中院对该案作出终审宣判，判处王鹏有期徒刑两年。此前，王鹏一审被判有期徒刑5年。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）此前报道，家住深圳宝安区的江西九江人王鹏偶然养起了鹦鹉，2016年4月他卖了6只给朋友谢某，结果两人都被抓。一审法院认定，其中2只是受国际公约和法律保护的小金太阳鹦鹉。

“小太阳”鹦鹉，学名绿颊锥尾鹦鹉，因为个头不大、性情温顺而得到很多养鸟爱好者的青睐。2016年5月17号，公安机关在王鹏宿舍查获该种鹦鹉35只，和尚鹦鹉9只，非洲鹦鹉1只，共计45只。这些鹦鹉都是被列入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》。

最终，法院认定，王鹏贩卖2只“小太阳”鹦鹉证据充分，另查获的45只被保护鹦鹉待售，属犯罪未遂。2017年3月30日，一审判决王鹏犯非法出售珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3000元。随后，王鹏提出上诉。

2017年11月6日上午10时，王鹏案二审在深圳中院开庭。庭审持续了将近十个小时，控辩双方均列出多组新证据，对该案程序、证据、定性等多个问题展开激烈辩论。其中，被列入野生动物保护名录，但为人工驯养繁殖的鹦鹉是否《刑法》所指的“珍贵、濒危野生动物”成为双方争议的焦点。案件未当庭宣判。

二审开庭后，深圳中院曾先后两次申请延长该案的审理期限。

责任编辑：张义凌