广州公积金贷款门槛提高:本地户籍需缴存至少一年

原标题：：重磅！广州住房公积金贷款门槛提高！本地户籍要连续缴存至少一年

广州住房公积金管理中心刚刚公布了《广州住房公积金个人购房贷款实施办法》，并对此文件进行了政策解读——

一、出台背景

由于市房地产调控政策发生变化，原《广州住房公积金个人购房贷款实施办法》（以下简称实施办法）中的个别规定与上级文件不一致。我中心对其中部分条款进行了修订，经报市法制办审核后重新印发实施。

二、新实施办法修订内容

第五条增加了“本办法与国家及有关部委、省市住房公积金贷款政策不一致的，以国家、省市住房公积金贷款政策为准。”

第七条第（二）点由原“申请贷款时已连续足额缴存住房公积金6个月（含）以上”改为“申请贷款时，本市户籍职工连续足额缴存住房公积金1年以上（含），非本市户籍职工连续足额缴存住房公积金2年以上（含）；持广州市人才绿卡的非本市户籍职工申请公积金贷款的，享有本市户籍职工待遇。”

三、新实施办法修订依据

《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》（穗府办函〔2017〕65号）和《广州市人民政府办公厅关于印发广州市人才绿卡制度的通知》（穗府办规〔2016〕5号）。

广州住房公积金管理中心

2018年3月30日

责任编辑：张义凌