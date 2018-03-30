原标题：国防部记者会上放的这部短片，没看完就泪奔了！

向老兵致敬！

3月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。在回答记者关于组建退役军人事务部相关问题时，任国强请大家观看了一部短片——

《老兵》

你知道吗？

在中国，

每24个人中就有一个退役军人。

他们或许是你的亲人、

朋友、同学、同事……

无论是否身着军装，

他们都不辜负时代，

不改变初心，

不停步冲锋。

这就是共和国老兵，

舞台虽不同，

本色永不改。

图为记者会上播放视频《老兵》。李爱明 摄

任国强表示，退役军人是党和国家的宝贵财富，他们是新时代的见证者、开创者、建设者，他们来自人民、服务人民、回归人民、回报人民，脱下军装，他们依然是最可爱的人，永远是我们可亲可敬的战友。

正如片尾所说，人生的舞台可能会不断转换，但为人民服务的本色永远不改。

在这里，

我们感谢老兵，

向老兵致敬！

来源：人民网、国防部网站、学习大国

责任编辑：霍宇昂