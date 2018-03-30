新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国防部记者会上放的这部短片 没看完就泪奔了

国防部记者会上放的这部短片 没看完就泪奔了
2018年03月30日 16:14 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国防部记者会上放的这部短片，没看完就泪奔了！

　　向老兵致敬！

　　3月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。在回答记者关于组建退役军人事务部相关问题时，任国强请大家观看了一部短片——

　　《老兵》

　　你知道吗？

　　在中国，

　　每24个人中就有一个退役军人。

　　他们或许是你的亲人、

　　朋友、同学、同事……

　　无论是否身着军装，

　　他们都不辜负时代，

　　不改变初心，

　　不停步冲锋。

　　这就是共和国老兵，

　　舞台虽不同，

　　本色永不改。

图为记者会上播放视频《老兵》。李爱明 摄图为记者会上播放视频《老兵》。李爱明 摄

　　任国强表示，退役军人是党和国家的宝贵财富，他们是新时代的见证者、开创者、建设者，他们来自人民、服务人民、回归人民、回报人民，脱下军装，他们依然是最可爱的人，永远是我们可亲可敬的战友。

　　正如片尾所说，人生的舞台可能会不断转换，但为人民服务的本色永远不改。

　　在这里，

　　我们感谢老兵，

　　向老兵致敬！

　　来源：人民网、国防部网站、学习大国

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区