原标题：国防部记者会上放的这部短片，没看完就泪奔了！
向老兵致敬！
3月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。在回答记者关于组建退役军人事务部相关问题时，任国强请大家观看了一部短片——
《老兵》
你知道吗？
在中国，
每24个人中就有一个退役军人。
他们或许是你的亲人、
朋友、同学、同事……
无论是否身着军装，
他们都不辜负时代，
不改变初心，
不停步冲锋。
这就是共和国老兵，
舞台虽不同，
本色永不改。
图为记者会上播放视频《老兵》。李爱明 摄
任国强表示，退役军人是党和国家的宝贵财富，他们是新时代的见证者、开创者、建设者，他们来自人民、服务人民、回归人民、回报人民，脱下军装，他们依然是最可爱的人，永远是我们可亲可敬的战友。
正如片尾所说，人生的舞台可能会不断转换，但为人民服务的本色永远不改。
在这里，
我们感谢老兵，
向老兵致敬！
来源：人民网、国防部网站、学习大国
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