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西双版纳州检察院原反贪污贿赂局局长杨锋被查

西双版纳州检察院原反贪污贿赂局局长杨锋被查
2018年03月30日 20:48 中国新闻网
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　　西双版纳州人民检察院党组成员、原反贪污贿赂局局长杨锋接受纪律审查和监察调查

　　中新网昆明3月30日电（记者 胡远航）云南省纪委省监察委网站30日发布消息：据西双版纳州纪委州监委消息，西双版纳州人民检察院党组成员、原反贪污贿赂局局长杨锋涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。（完）

责任编辑：霍宇昂

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