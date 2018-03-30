白银案凶手律师：案件太血腥 晚上阅卷会影响睡眠

[“白银案”凶手辩护律师：案件太血腥 晚上阅卷会影响睡眠]3月30日，甘肃白银连环杀人案凶手高承勇一审被判处死刑。高承勇的辩护律师接受新京报记者专访表示，阅读案卷过程很压抑，所以他尽量在白天阅卷。高承勇说自己必死无疑，无论怎么判都不上诉。
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