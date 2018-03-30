外交部长王毅：未来5年 中国将进口8万亿美元商品

原标题：王毅国务委员兼外长在大湄公河次区域经济合作工商峰会上的致辞

（2018年3月30日，越南河内国家会议中心）

尊敬的阮春福总理，尊敬的洪森首相、通伦总理、亨利班提育副总统、巴育总理，各位工商界代表，女士们、先生们，

河内是一座美丽的城市，每次来到这里都能感受到日新月异的变化和生机勃勃的活力。大湄公河次区域经济合作（GMS）第六次领导人会议在河内举行，是次区域合作的一次重要活动。我相信，在各方共同努力下，本次会议一定能取得成功，为次区域发展注入新的动力。

在越方倡议下，今年GMS领导人会议期间首度举行工商峰会。这是一次创新安排，对广泛听取次区域工商界看法建议、调动工商界参与次区域合作具有重要意义。

当前，国际形势和世界经济正在发生深刻变化，大湄公河次区域也面临着发展机遇。我对次区域合作的前景充满信心。借此机会，向工商界朋友们传递三点信息：

第一，中国的发展进入新时代，将继续为全球和次区域国家发展提供强劲动力。去年底举行的中国共产党第十九次全国代表大会规划了中国未来发展蓝图。刚刚结束的全国“两会”进一步作出全面部署。

我们将坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，积极推动经济结构战略性调整和经济转型升级，增强经济发展的稳定性、协调性和可持续性，推动中国经济加速向高质量发展转变。

我们的努力已经初见成效。2017年，消费对中国经济增长贡献率达到58.8%，服务业比重上升到51.6%，科技进步贡献率提高到57.5%。未来，消费、服务业、新兴产业在中国经济中的比重将进一步增加。中国经济在保持中高速增长的基础上，质量将更高，动力将更足，结构将更合理。中国将继续为全球经济增长提供稳定动力源，也将为次区域经济发展开辟新空间。

第二，中国将进一步扩大对外开放，为全球和次区域国家提供更多机遇。习近平主席多次强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。这有力宣示了中国进一步扩大开放的决心。我们将以形成全面开放新格局为总要求，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业对外开放，保护外商投资合法权益，保护知识产权，创造国际一流营商环境。未来5年，中国将进口8万亿美元商品，吸收6000亿美元外国投资，对外投资总额将达到7500亿美元。

中国的开放是全方位的，但首先是对周边国家扩大开放。中国开放的脚步声，大家会率先听到。中国开放的红利，大家会率先分享。今年11月，中国将在上海举办首届国际进口博览会，为各方分享发展机遇提供新的平台。明年，我们将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。欢迎次区域国家和工商界积极参与，推进全方位合作，共享合作成果。

需要指出的是，开放应该是双向的、相互的。中国对别的国家开放，也希望别的国家向中国开放。国际贸易中出现一些分歧和争端是正常现象，关键是应通过平等协商，坚持依法依规，寻求合理解决，谋求互利共赢。任何搞单边主义和贸易保护主义的做法，都是开历史倒车，不仅没有出路，还将反受其害。

第三，中国将继续坚定不移促进次区域国家共同发展。次区域六国山水相连、人文相亲、利益相融，合作优势得天独厚。作为次区域的重要成员，中国同各国发展息息相关，命运与共。中国是柬、缅、泰、越第一大贸易伙伴，是老挝第二大贸易伙伴。2017年，中国与次区域五国贸易额已达2200亿美元，人员往来约3000万人次。截至目前，中国对次区域五国的投资达到400多亿美元。中国提供的优惠贷款、产能合作专项贷款等支持次区域国家20多个大型基础设施和工业化项目，中老铁路、中泰铁路等重点工程相继开工，“一带一路”建设在次区域不断开花结果。

“远亲不如近邻”，这是中国人的一句家常话，表达的是最朴素的情感。中国的发展依托的是周边，首先惠及的也是周边。中国将按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针深化同次区域国家关系，发扬伙伴精神，深化政治互信和务实合作，共同促进本地区发展和民众福祉。作为好邻居、好伙伴、好朋友，我们欢迎次区域国家优先搭乘中国发展的“快车”！

工商界是经济建设的主力军。次区域要获得更大的发展，你们的贡献必不可少，你们的智慧至关重要。让我们共同努力，推动次区域在发展的快车道上又快又稳地行进，为亚洲和世界经济注入强劲动力，为人类命运共同体建设作出积极贡献！

谢谢大家！

责任编辑：霍宇昂