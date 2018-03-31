原标题：周末全国暖意足 下周气温如坐过山车

中国天气网讯 预计今（31日）明两天，全国大部地区一致向暖，中东部地区最高气温普遍在20℃以上，度过春意盎然的周末。下周初，气温大起大落，下周一不少地方气温升至近期最高点。但是4月3日前后，较强冷空气来袭，河南、山东一带累积降温幅度可达20℃上下，公众请注意关注临近预报，及时增减衣物。

升温贯穿周末 下周初气温冲高回落黄淮降温20℃

近日天气转暖，青海湖迎来开湖季。（图片来源：新华网）

昨天，西北地区中东部至黄淮一带出现大范围降温。监测显示，青海东部、甘肃中南部、宁夏、陕西西部、湖北西北部、河南南部、安徽中北部、江苏中部等地昨天14时气温普遍较前一天同时次下降了6-12℃，局地降幅12℃以上。不过由于前期气温明显偏高，降温后不少地方仍然偏暖。

未来三天，全国大部地区一致向暖，掀起升温小高潮。中央气象台预计，本周末中东部大部最高气温普遍在20℃以上，将在一片暖意融融中度过，周日气温20℃线最北端将抵达吉林北部。

下周一，北方大部气温将抬升近期最高点，河北南部、山东西北部、河南北部、陕西关中等地，将再次向30℃以上发起冲击，局地或将有高温现身。省会级城市中，郑州、济南、银川、兰州有望创下今年气温新高，其中郑州、济南将超30℃。南方大部最高气温也多在25-30℃左右。

不过，北方温暖的春意还不能完全站稳脚跟。下周前期，较强冷空气来袭，各地气温将迅速下降。明天，冷空气的先头部队就率先在新疆发动攻势，乌鲁木齐最高气温将从今天的26℃降到明天的8℃，随后还将逐步跌落至仅有6℃，寒冷如冬。

4月3-6日，冷空气东移南下，逐渐影响全国大部，北方大部地区的气温将转为偏低，华北地区最高气温纷纷降到15℃左右，而东北则降至个位数，最低气温将再度跌破冰点。其中，降温最猛烈的河南、山东一带，累积降幅可达到20℃上下，例如济南、郑州最高气温将由2日的30℃出头降至10℃左右。未来几天，气温大起大落，公众请注意关注临近预报，及时增减衣物。

新疆北部局地有暴雪 北方多沙尘天气

降水方面，周末两天，较强雨雪主要出现在西南和西北，江南华南等地有弱降水。今天新疆、西藏雨雪较强，中央气象台预计，新疆北部山区、青藏高原中东部、川西高原北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中川西高原北部局地有大雪、新疆北部山区局地有暴雪；东北地区中部、西南地区东部、西北地区东南部、江南南部、华南西北部和东北部等地有小到中雨，贵州南部等地局地有大到暴雨。

明天西南地区降水减弱。预计，新疆北部山区、青藏高原东部和南部、川西高原北部、黑龙江西北部等地有小到中雪或雨夹雪；新疆伊犁河谷、东北地区东部、西南地区东部、湖北西部、江南中西部、华南北部等地有小到中雨，其中新疆伊犁河谷局部有大雨。

气象专家提醒，周末新疆北部雨雪频繁，高海拔地区以雨夹雪为主，部分山区可能会有大到暴雪。由于前期气温高，需要特别注意防范混合型洪水及地质灾害的出现，相关部门和公众请做好防范。此外，北方仍多沙尘天气，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部、宁夏、陕西北部等地有扬沙或浮尘天气，公众出行请注意交通安全，做好健康防护。

责任编辑：刘光博