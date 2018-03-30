他是新晋副国级中唯一60后 曾批评功利化看待教育

原标题：新晋“60后”副国级，只有他1人

今年全国两会因换届备受关注。



“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理发现，此次换届中，新晋副国级领导人有24人，其中“60后”只有一人，是全国人大常委会副委员长蔡达峰，他出生于1960年6月。

其他新晋副国级领导都为“50后”，其中，全国政协副主席汪永清出生于1959年9月，是一位准“60后”，全国政协副主席高云龙出生于1958年12月。

蔡达峰长期在上海学习工作，是一位民主党派人士，中国民主促进会（简称民进）成员。

从上海同济大学毕业后，蔡达峰又先后在同济大学和复旦大学任教，1993年由同济大学建筑系教师转教复旦，后曾任复旦大学文博系主任，复旦大学教务处处长和复旦大学副校长等职。

2002年任职复旦大学教务处处长时，再任民进上海市副主委，2003年至2007年任民进上海市主委，复旦大学副校长。2007年进入民进中央领导班子，任民进中央副主席、上海市主委，2008年至2015年，任职民进中央副主席、上海市主委，上海市人大常委会副主任，复旦大学副校长。

2016年，重返母校同济大学，任同济大学副校长，同时还担任民进中央副主席、上海市主委，上海市人大常委会副主任。同年，再进一步，任民进中央常务副主席（按部长级待遇）。

2017年4月彻底告别高校职务，卸任同济大学副校长。

2017年12月，在民进第十四届中央委员会第一次全体会议上，蔡达峰当选主席，接棒出生于1946年的严隽琪。3个月后，当选十三届全国人大常委会副委员长，晋升副国，成为国家领导人。

与蔡达峰的职业生涯类似，其前任民进中央主席严隽琪也曾长期在上海学习工作，曾任上海交通大学校长，上海市副市长，民进上海市副主委、主委等职。2007年任民进中央主席，2008年3月当选十一届全国人大常委会副委员长，2013年3月当选十二届全国人大常委会副委员长。

今年全国两会期间的3月6日，全国政协十三届一次会议新闻中心举行民主党派中央和全国工商联领导人记者会。蔡达峰在开场发言中说，我来自民进，民进的全称是中国民主促进会，这一点特别需要大家加以关注。我们是以从事教育文化出版工作的中高级知识分子组成的参政党，1945年12月30日在上海成立，有着光荣的历史和优良传统。民进的老一辈领导人有马叙伦、周建人、叶圣陶、雷洁琼、谢冰心、赵朴初等一批社会知名人士。我们新一届民进中央将按照习近平总书记提出的“四新”要求，更加努力地学习和工作，为新时代中国特色社会主义建设做出我们应有的贡献。

蔡达峰是一位文物学和古建园林方面的专家。

在大学曾先后主讲过中国古代建筑史、文物学基础理论、古建筑营造法、历史建筑及其环境、造园艺术、民居研究、文物制图等课程。学术专著有《历史上的风水术》和《堪舆》等。

任职复旦大学副校长时，蔡达峰曾在接受媒体采访时，这样谈及大学教育：

“功利地将教育视为商品，以贵贱、划算来看待接受教育的必要性，既然毕业了找不到好工作，那就不上大学，这种对教育的偏见，多少也与大学办学实际有关，是大学的悲哀。面对这种“教育观”，我总会想到西南联大的师生，那些并不知道就业前景但仍在炮火中孜孜不倦地学习的青年学子。我甚至也想到二战期间纳粹集中营里那些生命不保但坚持读书的犹太儿童与他们的父母。他们为什么学习？教育对他们意味着什么？我无法不感慨。仅仅将教育放置在物质利益层面上考虑，整个社会的未来便令人担忧。”

“现在中国还没有世界一流大学，但我们要培养出世界一流的中国青年。为了这个理想，中国大学应该像家长一样，意志坚定，不怕吃苦。抗战时期的中国优秀大学及教师，筚路蓝缕，照样培养出有世界影响的优秀学生。如果大学连自己都不想吃苦、不能吃苦，抱怨自己的待遇，为自己的三餐谋划，先把自个儿养富了再去养孩子，那是无法培养出世界一流的学生的。”



蔡达峰简历

蔡达峰，男，汉族，1960年6月生，浙江宁波人，民进成员，1985年7月参加工作，同济大学建筑系建筑历史与理论专业毕业，研究生学历，工学博士学位，教授。

1978-1982年 同济大学建筑系建筑学专业学习

1982-1985年 同济大学建筑系建筑学专业硕士研究生

1985-1987年 上海市文物管理委员会职工

1987-1990年 同济大学建筑系建筑历史与理论专业博士研究生

1990-1993年 同济大学建筑系教师

1993-1996年 复旦大学文博系教师

1996-1999年 复旦大学文博系主任

1999-2000年 复旦大学教务处处长、文博系主任

2000-2002年 复旦大学教务处处长

2002-2003年 民进上海市副主委，复旦大学教务处处长（其间：2002.09-2002.12上海市委党校党外中青干部培训班学习）

2003-2003年 民进上海市副主委，复旦大学副校长、教务处处长

2003-2007年 民进上海市副主委，复旦大学副校长

2007-2007年 民进上海市主委，复旦大学副校长

2007-2008年 民进中央副主席、上海市主委，复旦大学副校长

2008-2015年 民进中央副主席、上海市主委，上海市人大常委会副主任，复旦大学副校长

2015-2016年 民进中央副主席、上海市主委，上海市人大常委会副主任

2016-2016年 民进中央副主席、上海市主委，上海市人大常委会副主任，同济大学副校长

2016-2017年 民进中央常务副主席（按部长级待遇），上海市主委，上海市人大常委会副主任，同济大学副校长

2017-2017年 民进中央常务副主席（按部长级待遇），上海市人大常委会副主任

2017-2018年 民进中央主席，上海市人大常委会副主任

2018- 十三届全国人大常委会副委员长，民进中央主席

第十届全国人大代表，十三届全国人大常委会副委员长。第十一届、十二届全国政协常务委员。

责任编辑：张义凌