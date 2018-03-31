4月新规：微信支付宝静态扫码单日限额500元

原标题：清风拂面 春暖花开 实用4月新规来袭~~你为哪条打call

还有1天，最美四月天就要来啦！ 超级期待有木有！

你可以在春暖花开中放飞心情，还能出门浪浪浪。只是想一想，小编一颗放荡不羁的心就已经荡漾起来了。

微信支付宝静态扫码单日限额五百元、办税将更便捷。资料图

静态扫码支付每日限额500元

根据央行通知，4月1日起，微信、支付宝等应用扫码付款将限额，若使用静态扫码支付，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。

例如，消费者在使用微信钱包扫描静态条码支付时，单日使用零钱包支付的上限不超过500元，同时微信关联的所有银行卡还可以再独立获得500元的支付上限。

当然，这项规定的限额只是针对静态扫码支付，何为静态扫码支付？像路边摊、菜市、百货店等贴在墙上或者打印好的二维码就属于静态条码。

环境保护税开启首轮缴纳

被称为“绿色税法”的环境保护税将于4月1日迎来首个征税期。

环保税的纳税人，则是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。不直接向环境排放应税污染物的主体和不属于纳税人范畴的居民个人，不用缴纳环保税。

这是我国历史上首个以环境保护为目标的税种，实行按季申报，全国各地税务机关共识别认定环境保护税纳税人26万多户。

《办税事项“最多跑一次”清单》4月施行

为实现“让纳税人多走网路、少走马路”，国家税务总局今年发布了涉及五大类105个事项的《办税事项“最多跑一次”清单》，明确纳税人办理《清单》范围内的事项，最多只需到税务机关一次或者全程网上办理。

办税事项“最多跑一次”，是指纳税人办理《清单》范围内事项，在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。

电子病历保存时间不少于15年

《电子病历应用管理规范（试行）》4月1日起施行。

新规指出，门（急）诊电子病历由医疗机构保管的，保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15年；住院电子病历保存时间自患者最后一次出院之日起不少于30年。

完上面这些将要施行的全国性新规，以下这些独具特色的地方新规也不容错过！来看看有你所在的省份吗？

首先来看下上海，4月将实施的新规中有关工资、低保、公积金的规定一个不少，这些涉及钱包的大事你是否清楚呢？

上海：

最低工资上调至2420元

月最低工资标准：2300元→2420元；

小时最低工资标准：20元→21元。

低保标准提升至1070元

低保标准：970元→1070元。

特殊救济对象定期定量补助标准：1270元→1400元；

特困人员供养标准：每人每月1400元；

低收入困难家庭申请专项救助收入标准：城乡居民家庭月人均可支配收入低于2140元；

公积金新管理办法

《上海市住房公积金缴存管理办法》《上海市住房公积金提取管理办法》《上海市住房公积金个人住房贷款管理办法》明确：新参加工作职工从参加工作的第2个月开始缴存住房公积金，缴存基数为该职工本人当月全月应发工资。职工退工当月工作时间未足月但单位发放工资的，则应当缴存住房公积金。贷款政策明确，外省市缴存职工在上海市购买自住住房将被纳入贷款范围。

西安：

高速公路严查占道“龟速”行驶

4月2日起，驾驶机动车在西安辖区高速公路上正常条件下低于规定时速20%以上的，驾驶员将被罚款200元、记3分。

广东：

校内课后托管到下午6时

根据《关于做好广东省中小学生校内课后服务工作的指导意见》，广东课后服务时间明确为正常上课日的早上上课前、中午及下午放学后至下午六点止，课后服务内容包括在校早午餐服务、午休和课后托管三项。该意见将于4月20日起实施。

四川泸州：

办理车驾管缴费业务不收现金

目前，泸州市车管所、泸州市机动车驾驶人考试中心（纳溪考场）、泸州市政务服务中心已实行POS机划卡收费，从2018年4月1日起，泸州市公安局交警支队车管二分所、车管四分所、自贸区收费窗口也将实行POS机划卡收费，所有带银联标志的银行卡（简称“银联卡”）均可以使用，不能接受现金缴纳。

四川广元：

公交IC卡优惠政策有变

广元市将于4月1日起调整公交乘车优惠政策：一、残疾人免费乘车由不限次数调整为限乘60次/月，其中盲人免费乘车不限次数政策不变；二、普通卡乘车折价优惠由7.5折调整至9折；三、取消1小时换乘免费政策；四、取消包月卡优惠乘车政策，现役军人（残疾军人）、60—69岁老年人、70岁以上（含70岁）老年人、学生等群体原IC卡优惠乘车政策不变。

九寨沟：

景区4月1日起执行旺季门票

从4月1日起至11月15日，九寨沟景区开始执行旺季门票价，景区旺季门票为110元/人，景区观光车票90元/张（不分淡旺季），特殊人群按照国家政策享受门票优惠或免票政策（不含观光车票）。

重庆：

行人闯红灯乱穿马路等或将面临罚款

重庆市将对有横过道路不走人行横道或过街设施、违反交通信号、跨越道路隔离设施等行为的行人处以20元以上50元以下的罚款。情节严重的，将被依法追究其刑事责任。

来源：“法制网”微信公众号

责任编辑：桂强