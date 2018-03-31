郭锋任广东清远市委书记 黄喜忠提名为市长候选人

原标题：《市委召开全市领导干部大会，宣布省委决定：郭锋任市委书记 黄喜忠提名为市长候选人

近日，清远市召开全市领导干部大会。

在全市领导干部大会上，省委常委、组织部长邹铭宣读省委决定。

省委常委、组织部部长邹铭出席会议并宣布省委决定：郭锋同志任清远市委书记，提名为清远市人大常委会主任候选人，不再担任市长职务。葛长伟同志不再担任清远市委书记、常委、委员、清远市人大常委会主任职务。黄喜忠同志任清远市委委员、常委、市委副书记，提名为清远市市长候选人。

省委常委、组织部长邹铭宣读省委决定。

邹铭指出，清远是连接珠三角和内陆腹地的桥头堡，在全省经济社会发展大局中具有重要地位。省委对清远领导班子建设十分重视，这次清远党政主要负责同志的调整变动，是省委根据工作需要，突出政治标准、事业为上，立足有利于清远经济社会平稳有序发展，结合清远市领导班子实际，经过通盘考虑、反复酝酿、慎重研究作出的决定。希望以郭锋同志为班长的市委班子团结带领全市各级党组织和广大干部群众，齐心协力，锐意进取，扎实工作，在历届班子打下的良好工作基础上，推动清远各项事业再上新台阶。希望清远市各级各部门切实增强“四个意识”，把思想和行动迅速统一到省委的决定上来，团结协作，恪尽职守，保持全市经济社会发展的良好势头，维护团结稳定的大好局面，把清远的事情办得更好，让省委放心，让全市人民满意。

邹铭强调，深入学习贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神，是当前全省上下的首要政治任务和头等大事。清远市各级党组织和广大党员要带着深厚感情学，带着责任使命学，带着问题联系实际学，深刻领会习近平总书记重要讲话的丰富内涵和精神实质。紧紧围绕“四个走在全国前列”要求，更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，用党的十九大精神凝聚力量，坚持把党的政治路线摆在首位，严格执行政治纪律和政治规矩，全面彻底肃清李嘉万庆良流毒影响；深入实施创新驱动发展战略，在产业转型升级、做大做强实体经济等方面百尺竿头、更进一步；着力讲好乡村振兴的“清远故事”，为全省实现乡村振兴和精准脱贫贡献清远力量，努力把美好蓝图变成辉煌成就。

在全市领导干部大会上，葛长伟向与会人员鞠躬，告别清远。

葛长伟表示，完全拥护省委的决定。他说，在清远工作是最难得的一段经历，感谢省委的信任和培养，感谢全市广大干部群众的支持和帮助。七年来，走访了上百家企业、上千个村庄，踏遍了清远这片土地，结识了一大批最基层的朋友，发自内心地热爱上了这座城市。从今往后，不管走到哪里，都永远牵挂这里的山山水水、父老乡亲，都会尽心尽力继续支持和关注清远的发展。中国特色社会主义进入新时代，清远发展也迎来了新的历史起点，衷心祝愿清远各项事业蒸蒸日上、蓬勃发展。

郭锋同志发言。

郭锋表示，完全拥护省委的决定。市委“一班人”将以时不我待的精神，团结带领全市广大干部群众，不忘初心、牢记使命，坚持旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央和省委的决策部署在清远不折不扣落到实处。坚持“一张蓝图干到底”，大力培育经济新动能、新增长极，进一步加快“南融北康”步伐，切实保护好青山绿水，在生态高水平保护中实现经济高质量发展。坚持以人民为中心的发展理念，扎实办好民生实事，打好精准脱贫攻坚战，切实增强人民的获得感、幸福感、安全感，让清远人民过上更加幸福美好的日子。坚持全面从严管党治党，认真落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，持之以恒正风肃纪，进一步巩固和发展风清气正的良好政治生态。

黄喜忠同志发言。

黄喜忠表示，坚决拥护省委的决定。他在今后工作中，将旗帜鲜明对党忠诚，不折不扣贯彻落实中央和省的各项决策部署。在以郭锋同志为班长的市委领导下，坚持以清远的发展为重，以清远人民的福祉为重，带领政府班子埋头苦干、勇于担当、善于作为，努力推动各项工作向前发展。将倍加珍惜清远团结奋进的大好局面，带头严格遵守党风廉政建设各项要求，认真履行“一岗双责”，努力营造干事创业的良好氛围。

市四套班子成员及其副秘书长，担任过市四套班子正职和近一届市四套班子副职的老同志，市直副厅级干部，市法检“两长”，各县（市、区）党政主要负责同志，市纪委副书记（市监委副主任），市直正处级以上单位主要负责同志，中央、省驻清单位主要负责同志参加了会议。

来源：微信公众号“清远日报”

责任编辑：桂强