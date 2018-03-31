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陈新任浙江省人民政府秘书长 各部门一把手落定

陈新任浙江省人民政府秘书长 各部门一把手落定
2018年03月31日 10:39 浙江日报
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　　原标题：快讯！省人大常委会决定任命省政府秘书长和组成部门主要负责人

　　3月31日，省十三届人大常委会第二次会议举行第二次全体会议，会议经投票表决，决定：

　　陈新任浙江省人民政府秘书长；

　　孟刚任浙江省发展和改革委员会主任；

　　张耕任浙江省经济和信息化委员会主任；

　　郭华巍任浙江省教育厅厅长；

　　高鹰忠任浙江省科学技术厅厅长；

　　楼炳文任浙江省民族宗教事务委员会主任；

　　王双全任浙江省公安厅厅长；

　　王剑侯任浙江省民政厅厅长；

　　马柏伟任浙江省司法厅厅长；

　　徐宇宁任浙江省财政厅厅长；

　　王文序（女）任浙江省人力资源和社会保障厅厅长；

　　陈铁雄任浙江省国土资源厅厅长；

　　方敏（女）任浙江省环境保护厅厅长；

　　项永丹任浙江省住房和城乡建设厅厅长；

　　陈利幸任浙江省交通运输厅厅长；

　　马林云任浙江省水利厅厅长；

　　林健东任浙江省农业厅厅长；

　　林云举任浙江省林业厅厅长；

　　盛秋平任浙江省商务厅厅长；

　　褚子育任浙江省文化厅厅长；

　　张平任浙江省卫生和计划生育委员会主任；

　　朱忠明任浙江省审计厅厅长；

　　金永辉任浙江省人民政府外事侨务办公室主任。

责任编辑：桂强

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