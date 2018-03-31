李燕当选新一届海南省妇联主席

原标题：省妇联召开执委会 选举产生新一任主席 李军出席并讲话

3月30日下午，海南省妇联六届十一次执委会议在海口召开，省委副书记李军出席会议并讲话。

会议传达学习全国妇联第十一届七次执委会议精神，听取审议了六届十一次执委会工作报告，替补了省妇联执委，并选举李燕为省妇联主席。

李军代表省委向新当选的省妇联主席表示祝贺，对全省各级妇联组织过去一年取得的工作成绩给予充分肯定。他指出，当前妇联工作面临新使命新任务。全省各级妇联组织要强化政治引领，以妇女群众更加喜闻乐见的形式学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导广大妇女群众强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移听党话、跟党走，做党的好女儿。要强化改革创新，坚持强“三性”、去“四化”，不断扩大基层妇联组织覆盖面，构建“互联网+妇联”工作新格局。要强化服务功能，全面维护妇女儿童合法权益，引导广大妇女群众在建设美好新海南的新征程中建功立业，更好地发挥“半边天”作用。

李军强调，党的十九大开启了全面从严治党的新征程，妇联组织要认真落实全面从严治党主体责任，不断加强自身建设，为妇联工作和改革提供有力保障。要把政治建设摆在首位，毫不动摇坚持党的领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。要及时学习掌握新知识，把握妇女工作新规律，使工作更接地气。要不断改进作风，牢固树立群众观点和宗旨意识，树立妇联干部良好形象。

来源：海南日报

责任编辑：桂强