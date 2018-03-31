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陈颖任恒丰银行临时党委书记 现为山东银监局局长

陈颖任恒丰银行临时党委书记 现为山东银监局局长
2018年03月31日 13:20 中国新闻网
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　　原标题：陈颖出任恒丰银行临时党委书记 现为山东银监局局长

恒丰银行官网截图恒丰银行官网截图

　　中新经纬客户端3月31日电 30日，恒丰银行官网新闻一栏显示，烟台市委研究决定，陈颖同志任中共恒丰银行股份有限公司临时委员会书记。陈颖现为山东银监局局长、党委书记。此外，财新网稍早报道称，在3月30日晚上八点，恒丰银行再开干部会议。山东省政府派员宣布，山东银监局局长陈颖出任恒丰银行党委书记兼董事长。不过，后者消息并未在恒丰银行网站上显示。

　　山东银监局局领导资料显示，陈颖，女，汉族，湖北武汉人，研究生学历，经济学博士，2016年5月至今任山东银监局局长、党委书记。

　　据财新网报道，2017年11月28日，山东省委、省政府和烟台市委、市政府在烟台召开推动恒丰银行稳健发展专题会议。会议宣布，成立恒丰银行健康发展工作组，成立恒丰银行临时党委，按法定程序提名王锡峰为恒丰银行行长人选，免去蔡国华恒丰银行党委书记职务，并按法定程序免去其董事长职务。王锡峰此前为中国银行山东分行行长，而蔡国华因涉嫌严重违纪违法被调查。（中新经纬APP）

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责任编辑：刘光博

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