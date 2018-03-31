一线城市买房新规落地前夜 地产中介上演疯狂一幕

原标题：一线城市买房规则生变，投机炒房又加一道紧箍咒！新规落地前夜，房地产中介上演“疯狂一幕”。。。

传闻许久的“三价合一”落地深圳！

3月28日晚间，人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳市规划国土委联合发布通知，规定商业银行办理房屋贷款业务，要以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度。

这一举措被认为深圳二手房交易中存在的“阴阳合同”现象将被杜绝。调控加码，遏制二手房投机炒作。就在政策落地前夜，深圳房产中介上演“疯狂一幕”。。。

剑指阴阳合同 深圳“三价合一”政策落地

日前，深圳市多个部门联合发布通知，要求在二手房交易中，贷款评估价、网签备案合同价、房屋评估价，这三个价格，要实现“三价合一”。

所谓三价合一，指的就是，二手房交易中的贷款评估价、网签备案合同价、房管局计税评估价，这三个价格要统一起来。这一招，被认为是遏制“阴阳合同”“高评高贷”的重要举措。

科普一下，什么是阴阳合同呢？简单来说，就是买卖双方在交易时，用价格高的合同向银行申请贷款，用价格低的合同向税务部门申报纳税，以达到多贷款、少缴税的目的。

那么三价合一后，买房规则如何变动呢？给您举个例子：

以一套成交价格500万元的房子为例，假设银行评估价是400万元，在新政执行前，买卖双方可以在网签的时候，定一个比较低的价格，以规避税费；但在向银行申请贷款时，仍然按照400万的评估价，获得7成的贷款。

而在新政执行后，这样的操作就不可能了：假如双方约定的网签价只有100万元，那么银行就只参照这个价格发放贷款。

二手房交易 “三价合一”的政策，在深圳一落地，立刻在市场上产生了明显的影响。

深圳市民 侯先生：我计划7月份买房的话，比如说现在我可以，以我的条件可以贷300万，现在我只能贷到两百五六十万左右，成本增加五六十万。

深圳市民 刘先生：我上个礼拜就签合同，我只是按正常来操作，我是刚需。所以我肯定是要，当然我也有关注这个政策，肯定要踩在这个的节点前面，搞定这个事，首付肯定会有很大压力。

购房者的情绪，也迅速传导到了房产中介行业。政策发布当晚，不少地产中介在朋友圈打出不打烊，哪套业主在，签哪套等字样。

美联物业交易管理部总经理 王青介绍，中介公司也是在通宵，都在加班加点打印合同，银行也是很配合，帮客户查征信之类的。

链家中介：当天晚上客流量通过我们目测是比平时多了三成，我们员工加班到晚上是因为我们要去和银行沟通，就是客户的资料传递到银行。就当天晚上我们很多同事加班到12点，因为政策的截止点12点，我们也是尽可能的保证我们消费者的这些权益去执行。

深圳：调控加码遏制二手房投机炒作

从2009年开始，针对阴阳合同的问题，北京、上海和广州，都先后出台了相关的调控政策。而这一次，随着深圳出手，国内四大一线城市，在二手房市场上，实现了调控步调的一致。那么，这会给市场带来什么样的影响呢？

目前在深圳，70%的房地产交易是二手房。这意味着，新政出台后，二手房短期内成交量会有所下滑。但在业内人士看来，影响不会太长远，因为近期银行早已准备，收缩了个人房贷额度。而过去深圳二手房市场的阴阳合同比较严重，尤其是避税和加杠杆炒房地产为主，扰乱了二手房市场的健康发展。

深圳市房地产研究中心主任 王锋表示，二手房市场的管控难度要比新房大一些，因为它基本上是一些个人的买卖行为。所以对这种现象的二手房市场加大调控政策的管控力度，总体来看也是有利于房价的稳定。

深圳规土委数据显示，2018年1月全市二手住宅成交6260套，同比大幅攀升127.9%；2月成交3133套，同比上涨39.9%；

同时，国家统计局数据显示，深圳一月份和二月份的二手住宅价格指数同比分别上涨2.6%、4.7%。

业内人士认为，新政策的出台，目的就是遏制二手房市场上，投机炒作升温的现象。

美联物业全国研究中心总监 何倩茹表示，预计在“三价合一”政策出台以后，成交量会出现一个比较明显的下滑，但是价格预计在短期内还是保持一个比较平稳的态势，直到买卖双方的新一轮博弈期出现了以后才会有一个新的变化，现在比较3月份比较活跃的一个成交气氛估计就会被打断了。

房子是用来住的，不是用来炒的！

责任编辑：刘光博