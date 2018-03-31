成都新政：刚需家庭购买商品房将享受优先摇号

原标题：成都刚需家庭购买商品房将享受优先摇号

封面新闻讯（记者 赵雅儒）2017年11月16日，成都市发布了《关于商品住房开盘销售采用公证摇号排序选房有关事宜的通知》，全市商品住房开盘销售正式采用公证摇号排序选房的方式。

今（31）日，记者从成都市城乡房产管理局获悉，为坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，进一步深化房地产市场分类调控，切实支持成都市住房刚需家庭自住购房需求，成都市城乡房产管理局与成都市司法局联合发布了《关于商品住房开盘销售采用公证摇号排序选房有关事宜的补充通知》（以下简称《补充通知》）。依照《补充通知》，成都市商品住房开盘销售将按照“棚改货币化安置住户、刚需家庭、普通登记购房人”的顺序摇号排序、依序选房，并保持登记购房人、摇号选房人、合同签订人相一致。

符合条件的家庭和个人都可认定为优先摇号的刚需家庭

《补充通知》规定，支持同时符合以下三个条件的居民家庭，列入刚需家庭优先摇号排序选房范围：

首先，居民家庭包括夫妻双方、夫妻双方及其未成年子女、离异（丧偶）父（母）和其未成年子女，达到法定婚龄未婚、离异、丧偶等单身以个人为居民家庭；夫妻离异的，购房登记时离婚应已满三年；

第二，登记购房人及其家庭成员在本市行政区域内名下均无自有产权住房且自2016年10月1日以来无住房转让记录；

第三，购买的商品住房位于我市住房限购区域的，登记购房人须符合我市住房限购政策；购买的商品住房位于我市住房非限购区域的，登记购房人须为我市户籍居民。

支持优先摇号的刚需家庭选购房源的储备

不低于当期支持棚改货币化安置住户所需房源剩余的50%

在支持优先摇号的刚需家庭选购房源的储备方面，《补充通知》规定，本市行政区域内，新取得预售许可、现售备案的商品住房项目（位于本市中心城区锦江、饮马河、西郊河围合而成的“两江环抱”区域内的除外），按不低于当期支持棚改货币化安置住户所需房源剩余的50%，支持刚需家庭选购。刚需家庭选购后剩余房源纳入普通登记购房人选房范围。

一个刚需家庭在当期的商品住房购房登记中

只能自动生成一个登记号

刚需家庭购房登记时，其登记购房人（以下统称刚需登记购房人）应按商品住房购房登记平台要求进行购房登记，填报家庭成员信息，不得漏报、瞒报、错报；购房登记平台确认信息后，对同一个刚需家庭在当期的商品住房购房登记中自动生成一个登记号。

购房登记时需添加房屋共有人的，房屋共有人须为购房登记时的家庭成员，所购商品住房位于限购区域的，房屋共有人还须符合我市住房限购政策。

刚需登记购房人通过优先摇号排序选购首套商品住房后，购房登记平台不支持其购房登记时的其他家庭成员再享受优先摇号排序选房资格。

刚需登记购房人、家庭成员信息要核验

离婚者 离婚年限也要核验

刚需登记购房人的优先摇号资格如何核验？

《补充通知》规定，首先房地产开发企业初核。房地产开发企业应对刚需登记购房人及其购房登记时的家庭成员的身份、户籍、婚姻状况等证明材料进行核验，将汇总并妥善保存初始登记的《刚需登记购房人名册》提交公证机构予以证据保全。

初核后，房产行政主管部门复核。房地产开发企业将核验通过的《刚需登记购房人名册》，报当地房产行政主管部门复核（商品住房项目位于成都天府新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区的，报市房屋产权交易中心；位于其他区域的，报当地房产行政主管部门）。

房产行政主管部门对刚需登记购房人及其购房登记时的家庭成员自有产权住房、住房转让、户籍等情况进行核验（夫妻离异的，还应核验其离婚年限）。复核后具备优先摇号选房资格的刚需登记购房人信息方可导入摇号系统。

刚需登记购房人排序号超过当期支持刚需房源总量的

纳入普通登记购房人重新参与摇号排序

刚需登记购房人在棚改货币化安置住户之后，普通登记购房人之前摇号选房，选房范围为当期全部准售房源中棚改货币化安置住户选房后剩余的房源。刚需登记购房人的摇号排序号在当期支持刚需登记购房人房源总量以外的，纳入普通登记购房人重新参与摇号排序。

刚需登记购房人放弃选房所空房源或选房后所退房源，在公证机构监督下，按刚需登记购房人摇号排序结果依序递补选房。

棚改货币化安置住户及刚需登记购房人依序递补仍剩余的房源，纳入普通登记购房人依序递补选房范围。

漏报、瞒报、提供虚假信息者

购房登记平台3年不再受理其本人及家庭成员登记

在监督处理方面，《补充通知》规定，刚需登记购房人对填报信息和提交资料的准确性和真实性负责，提供虚假信息或漏报、瞒报家庭成员信息以获取购房资格、优先摇号选房资格的，鼓励行业协会在相关网站曝光。对于刚需登记购房人有前述情形之一或放弃选购商品住房2次及以上的，购房登记平台3年内不再受理刚需登记购房人及其购房登记时的家庭成员填报信息。

此外，成都市城乡房产管理局与成都市司法局还将分别指导成都住宅与房地产业协会、成都市公证协会完善商品住房购房登记、公证摇号及选房规则。

新取得预售许可、现售备案商品住房项目

拟于4月8日起按新规接受网上购房登记

《补充通知》自印发之日（2018年3月31日）起实施，因购房登记平台系统调试，对3月31日以后新取得预售许可、现售备案的商品住房项目，拟于4月8日起按新规接受网上购房登记。2018年3月31日前，已经取得预售许可、现售备案的商品住房项目，按原规定执行。

责任编辑：桂强