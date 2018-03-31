高键赵建平雷健坤分别当选山西朔州晋中阳泉市长

原标题：高键、赵建平、雷健坤分别当选山西朔州、晋中、阳泉市长
高键当选朔州市市长
3月30日，在朔州市第六届人民代表大会第五次会议上，高键当选为朔州市人民政府市长。
赵建平当选晋中市市长
3月30日，在晋中市第四届人民代表大会第四次会议上，赵建平当选为晋中市人民政府市长。
雷健坤当选阳泉市市长
3月30日，在阳泉市第十五届人民代表大会第三次会议上，雷健坤当选为阳泉市人民政府市长。
来源：山西日报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中方回应别撞南墙再回头 美大豆出口协...
- 【 军事 】 中国将在南海举行军事训练 禁航范围公...
- 【 财经 】 格力遭"董明珠"碰瓷 霸气注册45类商标
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 杨幂陷"捐赠风波"后致歉:一定更加严谨
- 【 科技 】 刘强东：太保守 让我只能看着机会流走
- 【 教育 】 教育部：校外培训机构该停业的必须停...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有