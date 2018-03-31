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高键赵建平雷健坤分别当选山西朔州晋中阳泉市长

高键赵建平雷健坤分别当选山西朔州晋中阳泉市长
2018年03月31日 15:57 澎湃新闻
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　　原标题：高键、赵建平、雷健坤分别当选山西朔州、晋中、阳泉市长

　　高键当选朔州市市长

　　3月30日，在朔州市第六届人民代表大会第五次会议上，高键当选为朔州市人民政府市长。

　　赵建平当选晋中市市长

　　3月30日，在晋中市第四届人民代表大会第四次会议上，赵建平当选为晋中市人民政府市长。

　　雷健坤当选阳泉市市长

　　3月30日，在阳泉市第十五届人民代表大会第三次会议上，雷健坤当选为阳泉市人民政府市长。

　　来源：山西日报

责任编辑：桂强

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