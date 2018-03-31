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湖南大学1名学生在寝室死亡 校方回应正在处理

湖南大学1名学生在寝室死亡 校方回应正在处理
2018年03月31日 18:03 湖南大学
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　　2018年3月30日，我校一位同学被发现在其宿舍床上身亡。学校对该同学的不幸离世深感惋惜和悲痛。学校立即成立了工作组，目前，正全力配合公安机关开展调查，处理相关事宜。请大家不信谣、不传谣。公安机关一有调查结果，及时告诉大家。

责任编辑：霍宇昂

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