西安“买房摇号”8人被免 “长安区D常委”是谁？

原标题：西安“买房摇号”8人被免职：是谁制造了关系户名单？

来源： 津云新闻

沸沸扬扬的“西安购房摇号关系户”事件有了最新进展：

2日晚，长安区政府通过官方微博“@长安宣传”发出了关于此事的处理结果，经调查，有35名公职人员受购房者请托，给“南长安街壹号”项目部相关人员“打招呼”，造成不良影响。8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。

5月24日事件曝光后，津云新闻就展开调查，经过记者几天时间的走访，加上这份言之凿凿的“处理结果”的公布，“西安购房摇号关系户”事件部分细节浮出水面……然而，有些问题仍然待解。

21岁的青年kevin正在西安上大三，旅游专业的他今后很想留在这座闻名古都做个导游。

因为他还未毕业，不符合西安落户条件，父母虽然有心为他投资也只能等待。然而就是这样的一个买不了房的普通青年，却卷入了一场与房子脱不开关系的轩然大波里……

“长安区D常委”是谁？

5月25日开始，他每天不停地接到陌生人的电话，有卖房的、卖家具的，有记者，还有一些不知道为什么就对他充满敌意的人一上来就谩骂他。有人甚至给他发短信威胁他说“你等着”。

到底发生了什么？

从去年开始，西安楼市火爆，一房难求。为此，西安市相关部门出台了“摇号”政策。5月24日晚开始，两张名为“南长安街壹号DK6-1关系户名单”的图片在网上大肆传播，从这份图表看，很多房源已经内定，而内定的人涉及建设、规划、房管、土地、供电等与房地产关系密切的单位，这引发广泛关注。有网友疑惑，“摇号究竟靠不靠谱？”

（网曝部分关系户名单）

感到迷茫和害怕的kevin终于忍不住询问了打来电话的记者，对方告诉他，他的电话就在这份“南长安街壹号DK6-1关系户名单”里，电话前面写的名字不是他而是张某华，后面“关系明细”一栏则写着“长安区D常委”，暗示他可以不必参与公平的摇号，提前通过长安区领导“打招呼”内定了南长安街壹号的一套住房。看过了几篇类似题为《25日摇号，24日晚“关系户”截图流出 “南长安街壹号”房源不靠摇号靠内定》的文章，kevin才知道那些打来骚扰电话的人从哪儿来的恶意。

“关系户”内定的房子长啥样？

据了解，“南长安街壹号”项目位于西安市长安区南长安街地铁2号线韦曲南站东南角。项目占地约627亩，总建筑面积160万平方米。

项目于今年3月份开盘，本次被质疑“关系户”事件的主要是项目三期的57号楼、58号楼和59号楼的线上摇号，这三栋楼于2018年4月28日取得预售证， 4月29日线上摇号选房，57、58和59号楼共计724套房源销售，29号当天共有3439人参与线上摇号。

南长安街壹号的房子有多抢手？

5月29日下午，记者到达西安市长安区韦曲南站附近，这里距离南长安街壹号售楼处仅有几百米。地铁站就意味着便捷的通勤生活和成熟的配套。一位出租车司机告诉记者：“去年西安房价就开始涨了。”再加上网友说的“打车难，打上还要忍受司机不停地拼车，上下乘客。”临近地铁口在只有3条地铁的西安，可能是一个楼盘最值得夸耀的优点。

售楼处大厅摆放着名单中涉及的57、58和59号楼待售门牌名单，无一不标上了“已售”。售楼小姐向记者介绍，这三栋楼共有99平方米、120平方米和124平方米三种户型，开盘价1.1万至1.2万元，带装修，周边有大型超市，隔一条街就是市政公园，对面就有学校和幼儿园，东侧不远还是整个西安市的绿肺秦岭山麓。无论是婚房、改善型还是投资，都是非常合适入手的类型。售楼小姐说，融创的这个项目非常抢手，10个人抢一间甚至15个人抢一间很正常，因为目前西安的房子就是这样，“买到就是赚到”“抢疯了”。

“抢疯了”的西安房市

实际上，不仅仅是南长安街一号被疯抢，据中国证券报，在一处700套房5000人摇号的火爆现场，有一位李先生感叹，“摇了8个楼盘都没摇上，请假两个月没上班就为买房。”这股热情，还不止是在市辖区内。跑到了西安最西边，和咸阳市接壤的后卫寨，就算周围交通设施不便，教育、商业服务配套设施不健全，也挡不住刚毕业不久的年轻人的渴望。248套房源入市，当天营销中心门口排起百米长龙。别看离市区远，这里的房源依旧难抢。

西安楼市已经连续三年供不应求。据易居克而瑞统计，2017年西安市住宅成交量为1573.95万平方米，连续三年保持1500万平方米以上。但这三年的供应规模均小于同期的成交规模。其中，2017年的供应规模为1331.84万平方米，缺口约在15%，2016年的缺口则超过60%。

这种情况下，摇号成为一种看似最公平的调控手段。早在今年3月底，西安市已出台商品住房销售公开摇号制度，旨在打击商品住房市场出现的炒卖房号、捆绑销售等违规行为。而上海、成都、南京、武汉、长沙、杭州则要更早就将摇号作为了调控手段，公证摇号成为了第五轮楼市调控的标志。

如果摇号里面还有猫腻，还能在700个机会里活生生刨走65个，那么老百姓丧失理智向他们认定的“内定者”喊出“你等着”也并不难理解了。

25个电话仅通9个 无人承认走关系

网上流传的“南长安街壹号DK6-1关系户”名单共有两张，拼接起来形成一张完整名单。上有客户姓名、电话、身份证号码、所属置业顾问以及关系明细等信息。在名单中关系明细一栏共涉及质监站、规划长安分局、长安区房管局、长安区城改办、供电长安分局、西咸新区、国土长安分局、长安区建设局、长安区城管局、西安市房管局、莲湖区城管局、长安测量队、市改办共13个单位、45名个人。在这45名个人之中包括2名区领导、4名区级主管部门的局长或副局长，其余大部分也都是行政主管部门的副主任、处长、科长等干部。

据华商报报道，其中20人（包括长安区三名区级行政主管部门的局长、一名副局长、一名副主任）的姓氏或姓名、职务与名单中的“关系明细”信息相符，其余大部分人无法确认单位或职务信息的情况。另外，两名长安区区级领导的信息虽然没有明确姓名，但从各种新闻报道中信息可以看到长安区确实有两名同姓的领导。

“南长安街壹号DK6-1关系户”名单列表第一位的王先生告诉记者，他不认识他那行“关系明细”一栏里写着的质监站肖站长，这次摇号也没有走关系。他强调，自己是正常摇号获得的购房资格，还觉得说他走关系很诧异。据他介绍，他老家在宝鸡，到西安3年了，从事编程工作，去年年底刚落户西安，今后也打算在西安安定下来。自从这个名单在网上公布之后，他接了差不多有七、八十个电话。除了媒体和广告，也有不少人对他对他表示愤怒甚至辱骂，他不解释也没有打算诉诸法律：“我认为没必要解释。”因为怕被骚扰，他把手机关机了几天，也没有任何接到政府部门调查的电话。现在他在关注事态的发展，而他认识的业主也在担心这次的摇号结果会因为名单一事而作废。

5月30日至6月1日，记者陆续拨打了这张“南长安街壹号DK6-1关系户”名单中的25个电话，其中有9人接听，1人关机，剩下的要么直接挂断，要么一直未接。

接听者中艾某某、李某和kevin一样声称自己没有买房，业主苏某某在记者询问“您认识长安区建设局副局长高友良吗”时沉默了，随即挂断了电话。业主马某的妻子接起电话就十分迷茫，说“我的房子有什么问题吗？”回忆起摇号的流程也是稀里糊涂，“我都不在本地，交材料是我姐帮我弄的，摇号有个系统，不可能提前给号。”业主王某身份证和置业顾问的名字都对得上，但他对“找关系”一事反映十分激烈，他说：“原来买房找关系还可以，现在哪还有这种事儿，我都是在家看手机直播摇的”。其余业主对找关系一事的回应都类似“你问他们去啊”“我咋知道”“该说的我都说完了”“我都不知道咋回事”这样，连声否认之后迅速挂断了电话。

35名公职人员涉及“打招呼” 8人被免职

据央视网报道，5月29日央视记者从西安市长安区纪委了解到，的确有公职人员向开发商打了招呼，介绍关系户购房，但是具体涉及了多少人，他们通过什么形式完成了交易，打招呼的过程中又是否存在利益输送的行为，这一切还有待进一步调查。

30日记者走访了长安区纪委办公室，工作人员告诉记者，前一天已经有媒体记者联系过她，她只能确定纪委办公室的工作人员肯定没有跟记者说“有公职人员牵涉其中”这样的话。

长安区外宣办工作人员告诉记者，目前可以透露的是现在纪委正在紧张进行调查，但是调查需要时间，一旦查实一定会严查。最后肯定会有一个说法，绝对不会不了了之。后续进展会在官方微博账号“@长安宣传”发布。

查阅“@长安宣传”可以看出，长安区已经在25日和27日两次发布关于网传“南长安街壹号摇号购房者信息登记表”的通报。最新的一条是27日的通报，其中提到，长安区5月24日晚连夜成立调查组开展工作。调查组对信息登记表中涉及的人员特别是公职人员，逐一排查，已进行了142人次的调查核实工作。同时，调取收集项目资料、公证资料、购房资料等，与项目单位、房管部门、公证处、软件公司等相关单位调查核实了有关情况。

6月2日21：07，“@长安宣传”发布了调查处理情况的通报，经调查，在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目过程中，西安天磊置业有限公司和武汉矩阵科技有限公司相关工作人员涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，西安市公安局长安分局已于5月31日立案侦查，并对企业销售经理、摇号系统操作员等7名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。西安天磊置业有限公司在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目中存在违规操作销售行为。长安区住房保障和房屋管理局责令西安天磊置业有限公司立即进行整改，对其违规销售行为进行惩戒记分，暂停受理其新申请预售许可，限制其未售房源的网签销售，并将其纳入社会信用体系“黑名单”。对116人（涉及公职人员35名）请托违规销售的106套房屋（10人放弃购房资格），重新进行公开摇号销售。前述所涉违规销售的购房者不得参加重新摇号。

最令网友关注的是其中涉及的公职人员如何处理。“@长安宣传”通告称，有35名公职人员受购房者请托，给西安天磊置业有限公司“南长安街壹号”项目部相关人员“打招呼”，造成不良影响。8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。

融创：说好30分钟回应 至今未回

25日，有媒体记者在售楼处采访到了“南长安街壹号”项目总经理刘琦，他表示，网上流传的这份信息登记表中，只有购房者的基本信息属实，其余信息目前看均无事实依据。

在30日的采访中，记者询问了售楼人员，她表示，我们内部的人都买不上房，哪来的领导可以内定呢。

那么，网上流传的这份名单是真是假？如果为假，是谁出于什么目的炮制了这份名单？购房者基本信息又是从哪来的？如果为真，那么这类关系户名单还有多少？记者采访中那些声称没找关系的人说的是不是实话？那些声称根本没买房的人，为什么也会出现在这份所谓的“关系户名单”中？

相关资料显示，“南长安街壹号”项目的开发商天磊置业是融创中国与天朗控股合作平台公司西安融创天朗地产有限公司旗下的全资子公司。

30日，记者拨通了融创中国总部的电话，想了解融创对此事的调查进展与回应。三次通话中，一位接线员向记者推荐了融创内部的审计监察热线，称“融创鼓励内外部人员对各类违法违规进行监督举报”，记者多次拨打都无人接听。一位接线员坚决不肯接受采访，也拒绝转接。一位接线员说将在30分钟内回电，截至发稿，仍无融创相关人员向记者回电。

责任编辑：霍宇昂