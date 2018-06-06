新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

河南省地矿局原党委书记 局长张锦同被查

河南省地矿局原党委书记 局长张锦同被查
2018年06月06日 10:54 中央纪委国家监委
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　据河南省纪委监委消息：河南省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　张锦同简历

　　张锦同，男，汉族，1956年11月出生，河南省项城市人，在职研究生学历，1977年7月入党。1982年7月参加工作。

　　1982年7月——1983年11月，河南省太康县老冢乡办事员、副乡长；

　　1983年11月——1985年5月，河南省太康县马厂乡党委书记；

　　1985年5月——1986年2月，太康县委常委、县纪委副书记；

　　1986年2月——1986年9月，河南省委党校学习；

　　1986年9月——1989年8月，中央党校培训部86级培训班学习；

　　1989年8月——1992年12月，河南省西华县委常委、组织部长；

　　1992年12月——1993年8月，河南省淮阳县委副书记；

　　1993年8月——1995年5月，河南省周口地委宣传部副部长；

　　1995年5月——1995年7月，河南省周口市（县级市）委副书记（主持全面工作）；

　　1995年7月——1999年3月，河南省周口市（县级市）委书记；

　　1999年3月——2000年7月，河南省周口地委委员、政法委书记；

　　2000年7月——2001年1月，河南省周口市委常委、政法委书记；

　　2001年1月——2004年2月，河南省南阳市委常委、政法委书记；

　　2004年2月——2006年9月，河南省南阳市委副书记、纪委书记；

　　2006年9月——2006年12月，河南省南阳市委副书记；

　　2006年12月——2007年3月，河南省鹤壁市委副书记；

　　2007年3月——2008年3月，河南省鹤壁市委副书记、鹤壁市委党校校长（兼）；

　　2008年3月——2012年5月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记（正厅级）、副局长；

　　2012年5月——2016年9月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记、局长。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区