河南省地矿局原党委书记 局长张锦同被查

据河南省纪委监委消息：河南省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

张锦同简历

张锦同，男，汉族，1956年11月出生，河南省项城市人，在职研究生学历，1977年7月入党。1982年7月参加工作。

1982年7月——1983年11月，河南省太康县老冢乡办事员、副乡长；

1983年11月——1985年5月，河南省太康县马厂乡党委书记；

1985年5月——1986年2月，太康县委常委、县纪委副书记；

1986年2月——1986年9月，河南省委党校学习；

1986年9月——1989年8月，中央党校培训部86级培训班学习；

1989年8月——1992年12月，河南省西华县委常委、组织部长；

1992年12月——1993年8月，河南省淮阳县委副书记；

1993年8月——1995年5月，河南省周口地委宣传部副部长；

1995年5月——1995年7月，河南省周口市（县级市）委副书记（主持全面工作）；

1995年7月——1999年3月，河南省周口市（县级市）委书记；

1999年3月——2000年7月，河南省周口地委委员、政法委书记；

2000年7月——2001年1月，河南省周口市委常委、政法委书记；

2001年1月——2004年2月，河南省南阳市委常委、政法委书记；

2004年2月——2006年9月，河南省南阳市委副书记、纪委书记；

2006年9月——2006年12月，河南省南阳市委副书记；

2006年12月——2007年3月，河南省鹤壁市委副书记；

2007年3月——2008年3月，河南省鹤壁市委副书记、鹤壁市委党校校长（兼）；

2008年3月——2012年5月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记（正厅级）、副局长；

2012年5月——2016年9月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记、局长。

责任编辑：霍宇昂