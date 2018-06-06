原标题：（社会）内蒙古大兴安岭汗马保护区火场外线明火全部扑灭

新华社呼和浩特6月6日电（记者王靖）内蒙古大兴安岭汗马雷击火联合指挥部6日上午宣布，截至6日10时，包括黑龙江省火场在内的内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区火场，实现全线合围，外线明火全部扑灭，整个火场全面得到控制。

据介绍，包括黑龙江省火场在内的内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区森林火场，总过火面积达5100公顷，其中内蒙古自治区过火面积4500公顷，黑龙江省过火面积600公顷。经公安机关多日调查取证，目前已确定起火原因为雷击火。目前，扑火队伍正在清理火场，防止死灰复燃。

内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区于1日发生火灾。内蒙古大兴安岭奇乾林业局阿巴河林场于2日相继发生火灾。经过扑救，阿巴河林场火场外线明火已于3日晚全部扑灭。记者了解到，随着内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区森林火外线明火全部扑灭，标志着6月1日、2日发生在内蒙古大兴安岭内的两场森林大火全部得到控制。（完）

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