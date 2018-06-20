原标题：（社会）湖南75个乡镇遭大暴雨袭击 邵阳等地出现城市内涝
新华社长沙6月20日电（记者周楠 陈文广）记者从湖南省气象台了解到，19日至20日，湖南省共有202个乡镇遭遇暴雨，75个乡镇遭遇大暴雨，其中邵阳市区、邵东县城等城市出现内涝。
19日，强降雨开始袭击湖南，湖南省气象台发布当地今年首个暴雨黄色预警。降雨来势汹汹，邵阳、娄底、怀化等地出现暴雨，局地遭遇大暴雨。受降雨影响，邵阳市区、邵东县城等部分地段积水严重，造成内涝，一些房屋、车辆和道路被淹，给车辆和行人出行造成不便。
气象部门预计，未来三天，湖南强降雨持续，其中20日-21日强降雨主要在湘中以南，22日雨带北抬，湘中以北局地有暴雨。气象专家提醒，近期湖南多强降雨，并伴有短时强降雨等强对流天气，有关部门和公众要加强防范。（完）
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