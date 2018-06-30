考研备考低年级趋势 新京报：源于本科教育应试化

原标题：考研备考低年级趋势，源于本科教育应试化

要扭转这种倾向，就要求大学尤其是地方院校，将本科教育回归到原有的位置。

▲考研学生进考场 图来自新华社

文|熊丙奇

很多人认为，考研是大四的事情，至少也是大三的事情，怎么大二就有开始考研的？近日工人日报记者在调查中发现，考研低年级化已经不是什么新鲜事，只是这背后的目的和效果却难说理想。有关专家指出，“这种功利化的考研并不能筛选出值得培养的、真正的学术研究人才。”

考研备考低年级趋势，从本质上说，是本科教育应试化的后果。有不少大学生因为高考失利没有考上理想的大学，就把考研作为实现理想的唯一手段，甫入高校，考研就成为其本科学习最重要的目标，大学学习基本上围绕考研的考试科目进行学习，与考研无关的课程则被边缘化，不被重视。

在一定程度上，考研备考低年级趋势与不少大学的推波助澜也有重要关系。有不少大学（主要是地方本科院校、民办院校和独立院校）把考研作为学校办学的核心，从新生入校时起，就举行考研动员会，要求学生全力以赴准备考研。学校的本科教学甚至为学生考研让路，遇到学生不认真对待与考研关系不大的课程的情况，甚至为其开绿灯。

人往高处走，想考入名校、获得更高的学历这一点值得理解，但是人的时间和精力毕竟有限，四年的大学教育只为了准备考研，在一定程度上会忽视全面发展，对人生和职业的规划也过于褊狭，把专业技能学成死记硬背的考研知识点，缺少对专业实践技能的磨炼和对行业发展的了解，一旦考研落榜，就业之路也异常艰难。

同时，由于学生忽视本科教育，即便能在研究生入学考试中考出较高的分数，但是缺乏基本的学术训练，没有创新潜能，这也严重影响研究生生源质量和研究教育质量。

要扭转这种倾向，就要求大学尤其是地方院校，将本科教育回归到原有的位置。以就业为导向，以培养职业技术人才和应用技术人才为主，将大学课程的设置与社会需求紧密结合。

同时，大学生也要树立正确的价值观，追求理想的同时，扎实推进本科阶段的学习，掌握专业技能，以免落榜之余求职也受挫。

研究生招生模式也不妨破除单一化，进行研究生推免改革，进一步扩大普通本科院校学生的推免比例。降低笔试成绩在研究生入学考试成绩中所占的比例，实行推免制，由学生自主申请，招生机构结合学生的本科课程学习成绩，以及学术能力进行评价、录取。

当然，实行这一制度，还需要大学进一步推进现代学校制度建设，建立不受行政和利益因素干扰的独立的招生委员会负责招生，以此增强申请-审核制的公信力，由此让本科教育从应试中摆脱出来，考研备考低年级化的趋势也就不攻自破。

□熊丙奇（教育学者）

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