武汉理工通报“到母校读博需学位认证”:改进流程

原标题：武汉理工通报“到母校读博需学位认证”：彻底清理办事手续

近期，媒体关于报考高校博士研究生要求提供硕士学位认证的报道，部分内容涉及我校，现将有关情况通报如下：

根据博士研究生报考条件的有关规定，须对考生的前置学历学位进行审核验证。本着公平公正的原则，我校要求校内外往届考生在报考博士研究生时均需提供前置学历学位认证报告。

学校高度重视报道中所反映的问题，责成有关部门对研究生报考工作进行全面梳理，彻底清理烦扰考生的证明材料和办事手续，改进前置学历学位审核验证的方式方法，优化工作流程。同时，进一步加强对工作人员的教育培训，从严要求，不断提升服务意识和工作水平，为考生提供更加精准便捷的服务。

感谢社会各界和新闻媒体朋友对学校的关注关心！

来源：微信公号“武汉理工大学”

责任编辑：霍宇昂