美芯片巨头被裁定在华禁售事关贸易摩擦?中方回应

原标题：美芯片巨头美光科技被裁定在华禁售，与中美贸易关系紧张有关？

[环球网综合报道]2018年7月4日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，据报道，美国芯片生产商美光科技公司起诉一家中国大陆的国有企业和一家台湾公司窃取其技术。福州市中级人民法院昨天禁止美光公司在华销售部分芯片产品。法院选择在这个时候出台禁令是否与当前中美贸易关系紧张有关？

陆慷回应称，我理解这应当是一起有关知识产权保护的商业个案。关于具体情况，建议你向主管部门了解。

这里我想强调两点：第一，中国是法治国家，严格依法办事，为所有企业提供平等保护，无论是中国企业还是外国企业，无论是国有企业还是民营企业；第二，中方始终致力于为中外企业营造法治化、便利化的营商环境。

至于你提到这是否与中美贸易摩擦有关联，我不认为两者之间有必然联系。

责任编辑：霍宇昂