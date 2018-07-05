三艘船只泰国普吉岛倾覆 大部分中国游客属自由行

原标题：三艘共载100余人船只在泰国普吉岛倾覆 船上有中国游客

7月5日泰国时间17：45，在普吉海域，由于暴风雨，出现翻船事故。共有3条船出事，一条有乘客98人（含练习潜水的），一条有乘客30人，一条有俄罗斯夫妻2人。第一批救起来的48人，第二批救起来的42人。

记者还从我驻宋卡总领事馆获悉，7月5日下午，我馆得到泰警方通报，两艘载有中国游客的游船分别在普吉府珊瑚岛和梅通岛发生翻船事故，两艘船上共有133名游客，泰方正全力搜救。

接到消息后，我馆立即启动应急机制，全馆动员，紧急联系泰当地政府、水警和海军等相关部门，敦促对方全力救助，联系当地医院及游客协助中心为救治伤员做准备，并密切跟踪泰当地及国内媒体相关报道。

经了解，当地政府已多次发布风浪提醒，游船在风高浪急期间依然出海，具体原因正待查。两艘船上大部分中国游客为一日游自由行游客及国内某公司职员和家属。截至5日晚8时30分，两艘船上大部分游客均已获救，无死亡报道。有4名游客在医院救治，均为擦伤。但泰方尚不能确认全部游客已获救。我馆将密切跟踪相关情况，全力为中国游客提供协助。

愿平安！

责任编辑：霍宇昂