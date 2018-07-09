侠客岛：这个县级市的经验 为何让高层如此看重？

原标题：[解局]这个县级市的经验，为何让高层如此看重？

“三分天注定

七分靠打拼”

今年是中国改革开放40周年，官媒已经开始了大规模的专题报道。人民日报在头版开设有“壮阔东方潮 奋进新时代”的专栏，首期以多篇幅的规格充分报道了深圳的改革经验。

而继深圳之后登上这个专栏的，是福建的一个县城——晋江。这个被冠以“晋江经验”的县城，在改革再出发的时候，被再次推到前台。

晋江经验

有人说这届世界杯，中国除了足球队，能去的都去了。这其中，就有频繁出现在各类国际赛场上的“晋江品牌”，安踏、361°、特步等。

晋江不仅集聚了诸多知名体育品牌，更拥有5万家民营企业和46家上市公司，上市公司是全国县域中数量最多的，很多中国老百姓耳熟能详的制造业品牌如柒牌、劲霸、七匹狼、盼盼、恒安等，都是“晋江品牌”。

但你难以想象的是，改革开放前，晋江地少人多山贫瘠，不少人只能靠地瓜、稀饭填饱肚子。就这么一个贫瘠的农业县，却在40年后的2017年，用福建省两百分之一的土地创造了全省1/16的GDP，从一个需要国家扶持的贫困县，一跃成为县域经济的领头羊。

晋江的“逆袭”已经成为同苏南模式、温州模式、广东模式并列的，改革开放县域经济的四大模式，也被称为“晋江经验”。

习近平在1996年到2002年间，曾7次深入晋江调研，对“晋江经验”进行了深入思考，写了“晋江经验”的文章，发表在2002年8月20日的《人民日报》和2002年10月4日的《福建日报》上。

习近平总结提出的“晋江模式”，就是一种“以市场经济为主、外向型经济为主、股份合作制为主，多种经济成分共同发展”的经济发展道路。他说，晋江带给我们6条启示：

一是始终坚持以发展社会生产力为改革和发展的根本方向；二是始终坚持以市场为导向发展经济；三是始终坚持在顽强拼搏中取胜；四是始终坚持以诚信促进市场经济的健康发展；五是始终坚持立足本地优势选择最佳方式加快经济发展；六是始终坚持加强政府对市场经济发展的引导和服务。

“一切历史都是当代史”，习近平对“晋江经验”的深邃思考，至今看来，依然没有过时。而在改革再出发的当下，再度重温“晋江经验”，自然有着强烈的现实考量。

在岛叔看来，重温“晋江经验”，至少给我们三点思考：顺“市”而为、重视县域经济、重温改革精神。

顺“市”而为

在晋江发展过程中，市场一直发挥着决定性作用。

无论是改革开放初期，几万名农民从土地上“解放”出来搞“市场-原材料-技术”和“原材料-市场-技术”的经营路子，还是上世纪90年代初期大力发展外向型经济，拓展国际市场，以及之后覆盖全国的专业市场和综合市场、博览会品牌的创立，晋江无一不是顺“市”而为。

习近平总结说：“晋江经验告诉我们，只有坚持以市场为导向，深入把握市场经济的运行规律，大力加强市场体系和机制建设，不断提高拓展国内外市场的能力，才能在新世纪中推动国民经济实现跨越式发展。”

晋江也走过弯路。

习近平提到，改革开放初期，晋江曾发生过闻名全国的“假药案”，让晋江人深刻认识到诚信是市场主体的立身处世之本，决不能以诚信为代价换取一时的经济发展。习近平说：“晋江经验昭示了一条真理，即市场经济既是法制经济，又是信用经济，只有坚持事事处处讲诚信，大力倡导信用文化，塑造信用社会，才能促进经济健康发展。”

尤为难得的是，当不少企业“脱实向虚”的时候，晋江的企业家却始终坚守实业，做精做专。几十年下来，晋江品牌紧跟市场变化，术业专攻，无不成为行业内领先，也抗住了各类风险。

“晋江经验”的“变”是随市场而变，“不变”则是对诚信和实业的坚持，这个变与不变的辩证法，对当下振兴实体经济会有很多启发。

县域民营经济

治理中国这么一个庞大的国家，县一级的政治、经济生态是构成整个肌体健康的细胞。我国现有2800多个县域单位，面积占国土面积的90%以上，人口占全国总人口的70%以上，工农业总产值占到全国工农业总产值的一半以上。

从现状来看，县域经济发展质量总体不高，总体处于产业链的低端。而在现实中，对县域经济的政策配套措施还不是很实，政策落地效果还不是很好。

这涉及两个问题：一是每个县怎样找到符合自己实际的发展道路；二是怎样处理好政府和民营经济的关系。

“晋江经验”给出的答案就是：立足本地优势、政府做好引导和服务。

改革开放初期，晋江利用侨乡闲房、闲资、闲散劳动力多的“三闲”优势，选择股份合作制，兴办乡镇企业；随着对外开放的扩大，晋江吸引外资创办“三资”企业；之后，晋江又转向了提高经济质量、提高全民素质、提高城市品位和制度创新、技术创新、管理创新、市场创新的路子。

习近平总结说：“晋江的经验告诉我们，只有立足本地优势，不断选择符合自身条件的最佳方式，才能走出一条正确的发展道路。”

而对处理好政府和民营企业的关系问题，习近平在总结“晋江经验”的时候也提到过，“各级政府只有通过及时引导、优质服务和辅以有效管理，做到既不‘越位’，又不‘缺位’、‘错位’或‘不到位’，才能履行好领导经济工作的历史责任。”

在这点上，重温“晋江经验”无疑在传递一个清晰的信号：在振兴县域经济中，民营经济举足轻重，千万不可忽视。

改革精神

在晋江，最流行的一首歌是《爱拼才会赢》，也是晋江人精神写照。如今，“晋江经验”带给我们的拼搏精神依旧没有过时。

习近平总结说：“要在新世纪激烈的市场竞争中占据优势地位，就必须像晋江人民那样，坚持振奋精神勇于拼搏，百折不挠顽强拼搏，发挥优势善于拼搏，在拼搏中取胜、在拼搏中发展。”

当下，中国的发展依然面临巨大挑战：国际金融危机后的第十个年头，美国挑起贸易战，孤立主义、民粹主义等思潮抬头，中国开启新一轮改革开放，要解决发展不平衡不充分的矛盾，迈向高质量发展……党中央一直强调要居安思危、知危图安，危机意识、忧患意识提醒着我们要谦虚谨慎，立足自身，努力发展。

这其中，来自基层和人民群众的改革和创业精神尤其需要保护和引导。当改革进入深水区，重温“晋江经验”背后的改革精神，同样提醒着我们一定要注意民间的创造活力，充分授权，充分放活。

在改革再出发的当口，重温“晋江经验”，其实也在重温人民的力量。

文/庖丁骑牛、独孤九段

责任编辑：霍宇昂