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外交部肯定外国航司整改举措 敦促在华守法经营

外交部肯定外国航司整改举措 敦促在华守法经营
2018年07月25日 16:16 环球网
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　　原标题：大限今日到期 外交部肯定外国航司整改举措 敦促在华守法经营

　　[环球时报-环球网报道 记者张鑫]根据中国民航局要求，25日是各外国航空公司修改官网涉港澳台错误标注的最后期限。截至记者发稿为止，绝大多数美国航空公司已将搜索菜单中的“台湾”字样删除。

　　在25日进行的外交部例行记者会上，外交部发言人耿爽就此表态：肯定有关企业的积极整改，同时敦促在华经营的外国企业遵守中国的法律法规。

　　耿爽表示，我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。同时我要说，中方愿意与外国的企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国来投资兴业。我们当然也希望他们在华经营的时候要尊重中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。

　　“我们也会依法保护他们的合法权益，为他们的经营创造一个公平的环境。”耿爽说。

　　此前，美国国务院表示，美方强烈反对中国逼迫私营企业使用含有政治意图的特定语言，美国航空公司也不应该被迫遵守这个规定。

　　耿爽对此表示：“坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，我们希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国的原则，而不是扯后腿。”

责任编辑：霍宇昂

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