四川召开全省干部会议 新任书记彭清华出席并讲话

原标题：四川省召开全省领导干部会议 宣布中央关于省委主要负责同志职务调整的决定

四川省召开全省领导干部会议

宣布中央关于省委主要负责同志职务调整的决定

王东明主持会议并讲话

姜信治宣布中央决定并讲话 彭清华尹力讲话

川报观察记者 张宏平 张守帅

3月21日上午，四川省召开全省领导干部会议，宣布中央关于四川省委主要负责同志职务调整的决定。

全国人大常委会副委员长王东明主持会议并讲话。中央组织部分管日常工作的副部长姜信治宣布中央决定并讲话。四川省委书记彭清华，省委副书记、省长尹力出席会议并讲话。省政协主席柯尊平、省委副书记邓小刚等出席。

姜信治宣布了中共中央决定：王东明同志不再兼任四川省委书记、常委、委员职务，彭清华同志任四川省委委员、常委、书记。

王东明在讲话中说，坚决拥护、完全服从中央决定。2012年11月担任四川省委书记以来，我始终牢记习近平总书记的教诲和党中央要求，如履薄冰、如临深渊、昼夜兼程，不敢有丝毫懈怠。五年多来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委团结带领全省广大干部群众，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川的重要指示批示精神统揽各项工作，真抓实干，全省经济综合实力和竞争力大幅提升，人民群众获得感幸福感安全感显著增强，全省政治生态发生可喜变化，广大干部群众保持了奋发有为、昂扬向上的精神面貌，治蜀兴川各项事业不断取得新进展。成绩来之不易，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导、亲切关怀、大力支持的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全省上下凝心聚力、苦干实干的结果，是社会各界、各个方面广泛参与、大力支持的结果。

王东明说，回首在四川工作的这段历程，我永远铭记和衷心感谢以习近平同志为核心的党中央关心关怀和大力支持，永远铭记和衷心感谢乐观勤劳、善良可爱的四川人民，永远铭记和衷心感谢并肩战斗的各位同事和全省各级党员干部。五年多来，我走遍了天府四川的山山水水，在这片充满希望的广阔土地上，倾注了自己全部的心血和汗水，贡献了自己全部的智慧和力量，深深地爱上了这片充满生机活力、蕴藏巨大潜力的广阔土地，对四川的父老乡亲、对团结共事的各位同志、对四川的广大干部，都产生了难以割舍的感情和深深的眷念。无论走到哪里，我都会永远热爱四川、关注四川、关心四川、支持四川。衷心祝愿48.6万平方公里的巴蜀大地更加美丽繁荣和谐！衷心祝愿9100多万可爱的四川人民生活更加安逸！衷心祝愿同志们工作顺利、身体健康、阖家幸福。

王东明说，当前，四川发展已站在新的起点上。我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，以彭清华同志为班长的省委一定能够团结带领全省各族干部群众，重整行装再出发，推动治蜀兴川再上新台阶、加快建设美丽繁荣和谐四川，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

彭清华在讲话中说，我完全拥护、坚决服从中央的决定。王东明同志担任四川省委书记五年多来，团结带领四川省委一班人，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央各项决策部署，充分调动全省广大干部群众的积极性主动性创造性，迎难而上、砥砺奋进，推动四川经济实力迈上新台阶，给我们留下了好作风、好思路、好经验、好势头。期盼东明同志到新的领导岗位后继续关心支持四川，对四川工作给予更多指导和帮助。

彭清华说，习近平总书记对四川工作高度重视，作出一系列重要指示，特别是2018年2月亲临四川视察，提出了推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务，立意高远、指引明确，是习近平总书记为四川改革发展量身定做的“定盘星”，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“四川篇”。中央决定我担任四川省委书记，我深感责任重大，一定和省委班子成员一道，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，把习近平总书记重要指示精神作为做好新时代四川工作的根本遵循，深深扎根巴蜀大地，全力服务四川人民，一张蓝图绘到底，推动治蜀兴川再上新台阶。我们要着力抓好党的十九大和全国“两会”精神贯彻落实，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；着力推动经济高质量发展，加快建设经济强省；着力实施乡村振兴战略，擦亮农业大省金字招牌；着力保障和改善民生，让人民生活得更加安逸舒适；着力加强党的政治建设，全力支持、密切配合中央巡视组巡视工作，营造风清气正的良好政治生态，扎扎实实把习近平总书记为四川勾画的美好蓝图变成现实。

彭清华说，作为四川省委主要负责人，我将认真履行第一责任人的职责，带头坚定理想信念，带头强化政治责任，带头增强履职能力，带头扎实改进作风，带头落实中央八项规定精神，带头廉洁自律，永葆共产党人的政治本色，真诚接受并欢迎全省广大干部群众的批评监督。

尹力在讲话中表示，中央决定充分体现了以习近平同志为核心的党中央对四川的高度重视和关心厚爱，我完全赞成、衷心拥护、坚决支持。过去五年，四川省委全面贯彻落实党中央决策部署，全省呈现经济社会发展良好局面。这些成绩的取得，倾注着以王东明同志为班长的省委团结带领全省广大干部群众努力奋斗的心血和智慧，凝结着王东明同志与勤劳勇敢的四川人民结下的深情厚谊。我坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉接受以彭清华同志为班长的省委领导和彭清华同志领导，全心全意、全力以赴、真心实意地支持、配合做好四川工作，让党中央放心、让全省人民满意。我们将全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记春节前夕来川视察重要讲话精神和今年全国“两会”精神，坚持稳中求进的工作基调，按照高质量发展的要求，推动中央和省委决策部署落地落实，加快建设美丽繁荣和谐四川。

省委、省人大常委会、省政府、省政协领导，省军区司令员和政委，省法院院长、省检察院检察长，成都市市长、市人大常委会主任、市政协主席，其他现职副省级以上领导干部，副省级以上老同志，省委委员、候补委员，省人大常委会、省政府、省政协秘书长，省政府顾问，省委、省政府副秘书长，省委各部委、省直各部门（单位）主要负责同志，各市（州）党委和政府主要负责同志，省属科研单位、高等学校、国有企业主要负责人，中央驻川单位主要负责同志，各民主党派省委、省工商联主要负责人等参加会议。

责任编辑：张玉