怎么和盲人打交道请示总行?国内银行几乎都被曝光

原标题：他们与你我一样，请公平对待他们！

两天前，一位名叫周云蓬的中国盲人歌手在中国深圳一家中国银行的网点遭遇了令他意想不到的歧视。

于是，他将自己的经历在网上曝光了，并很快引起了全国的关注。

原来，周云蓬与陪同他的友人在中国银行深圳沙河支行办理一张银行借记卡时，一名该行的员工居然因为周云蓬是盲人，就拒绝为他办理银行卡。

更令周云蓬气愤的是，这名银行员工拒绝他的的理由竟然是认为身为盲人的他“无民事行为能力”，所以就是不能给他办卡。

虽然之后周云蓬的办卡问题在招商银行得到了圆满的解决，但中国银行这名员工的做法还是令他选择在网上曝光了此事，希望中国银行方面给个说法。

他的爆料帖很快引起了全国网友的关注，不仅获得了近万条转发，还得到了不少法律学者的声援。

比如法律博主@法山叔 就表示中国银行以周云蓬为完全无民事行为能力人为由拒绝为他办理借记卡是“无稽之谈”，因为“在法律层面，有无民事行为能力的划分标准看的不是其是否丧失某项生理机能，而是看公民是否具备健全的意识能力或者智力状况。”

此外，中国银行的官方微博账号也遭到了不少网民的集中“声讨”。

之后，在昨天下午，涉事的中国银行深圳沙河支行在舆论的压力下给周云蓬发来了道歉信，为银行不仅未能给他提供服务还伤害了他的感情的行为表达了歉意。

读到这里，大家可能会觉得事情到这里就结束了；可耿直哥却不希望这件事就这么画上句号——而且我尤其不希望公众对这件事的板子只简单地打在中国银行以及那位中行员工的身上。

这首先是因为，周云蓬遭遇的这种银行对盲人的歧视问题，其实已经在我们国家存在很多年了。网络上的搜索结果就显示，在2014年、2016年、2017年，都有盲人去银行办理业务遭到不合理拒绝的新闻报道。

其中在2016年时，苏州的盲人按摩师曾先生就因为无法手写签字确认相关情况，被当地的工商银行拒绝了信用卡的申请。同年，长沙盲人小石去广发银行申请办理信用卡也被拒绝，理由同样是他看不到银行条款和无法签字确认。

另外，去年温州的一位盲人魏先生也遇到了同样的困境，他去交通银行办理借记卡被员工以看不到银行条款为由拒绝。而2014年时，温州的盲人林先生和他同为盲人的妻子胡女士去银行办理贷款业务亦被银行以无法阅读条款和无法确认拒绝。

而耿直哥觉得最奇葩的，是2014光大银行惹出了一起事件。这家银行于2007年推出了一种据其宣传为了方便盲人使用的“无障碍信用卡”。可申请这个银行卡的盲人们却很快发现，光大银行给这个为了方便他们使用的信用卡加了一个很古怪的条款：从事服务业的盲人不的申请。

根据当时河北《燕赵都市报》的报道，此事很快引起了河北石家庄盲人协会的关注。该协会的主席就质问说：全国大部分盲人基本上都是在从事按摩等服务行业，既然银行要服务盲人，起码要先了解盲人的现状吧？

遗憾的是，耿直哥没有查到光大银行对于此事的后续回应。

其次，通过上面这些真实的例子，我们还不难发现中国盲人在银行遭遇的这些歧视性对待，其实[普遍存在于整个中国的银行业]——几乎每个国内银行都被媒体曝光过。

然而棘手的是，这种歧视性的做法，却又并不违反中国的法律…。

去年央广网的一篇文章就引用专家的观点说，银行的出发点其实是为了规避风险，是为了保护账户的安全，所以才在权衡之下做出的无奈选择。

另外，去年长沙那位名叫小石的盲人起诉银行因为自己看不见银行条款和无法签字就拒绝给自己办卡的歧视性行为，也被当地法院一审判决败诉，理由同样是银行只是严格执行了《商业银行信用卡业务监督管理办法》中要求申请人必须现场签字的条例，不属于歧视和侵犯公民人格权的情况。

这些情况充分说明，要解决同样身为中华人民共和国公民、同样应该享有各种平等法定权利的中国盲人在银行遭遇的种种歧视性对待，靠的绝不是一家银行的一封道歉信。我们需要的，是[整个银行业]以及[整个政府部门]尽快携手出台规范性文件和强制性法律文件，才能真正为盲人等残障人士群体提供更便捷平等的服务，保护他们的合法权益不受侵害。

在这方面，网络公开资料显示，至少从2012年起，中国银监会、中国银行业协会、中国残疾人联合会和中国盲人协会等机构已经在联合中国的几家大银行在推进相关的工作了。

可今天周云蓬的遭遇却说明，这些机构还应继续加快他们的工作，让他们正在联合制定的《中国银行业无障碍环境建设标准》早日正式出台生效。

毕竟，今天已经是2018年了。很多发达国家的银行，已经早我们多年就推出了相关的服务标准和法律规定。当美国的银行可以为盲人客户提供盲文合同文本，而中国的银行却不仅没有盲文服务——甚至一个网点的员工连如何怎么和盲人打交道都要请示“总行”时，我们国家在保护盲人等弱势群体的权益方面，确实与发达国家存在明显的差距需要去弥补！

（图为一些发达国家的银行金融机构为盲人提供的各种服务）

责任编辑：初晓慧