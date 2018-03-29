贪婪厅官搞“期权腐败”：等调走或退休后再变现

原标题：经济上贪婪的厅官拒绝收钱，理由令人吃惊

来源：“观海解局”微信公众号

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）政治上蜕化变质、经济上贪婪敛财、工作上好大喜功……今年2月28日，黑龙江林业厅原党组书记肖建春因严重违纪，被开除党籍并因涉嫌受贿罪、滥用职权罪移送司法。

看法新闻记者注意到，近日，肖建春案部分细节得到披露：其任绥化市市长时违规搞项目，当房地产商人表示送钱时却被拒绝，理由竟然是等调走或退休后再变现。

这种“期权腐败”比“明火执仗”的权钱交易更可怕，专家建议应从制度上予以规范。

厅官退休半年就被宣布落马

3月23日，黑龙江明星房地产公司、曾范伟单位行贿案，在杜尔伯特蒙古族自治县法院一审宣判，前者被处罚金300万元，后者获刑半年、缓刑1年。

公开的判决书显示，2012年年末，曾范伟给大兴安岭地区地委书记肖某送了300万。看法新闻记者梳理发现，这个肖某全名为肖建春，2017年8月15日落马，今年2月28日被开除党籍。

1957年1月出生的肖建春是黑龙江宾县人，2000年6月赴哈尔滨下辖五常市任市委书记。8年后，其升任绥化市长。2011年4月，肖建春再次获得晋升，任大兴安岭地委书记。2015年7月，他转任省林业厅党组书记，并于2017年3月到龄退休。

仅过不到半年，2017年8月，肖建春就被宣布落马。值得注意的是，就在退休前的3月3日，黑龙江省委第二巡视组向省林业厅党组书记肖建春和领导班子反馈了巡视情况：林业厅干部违纪案件多发，财务管理不严格，存在问题较多，此外还收到一些反映领导干部的问题线索。

（肖建春）

今年2月28日，黑龙江纪委发布消息，对肖建春开除党籍、取消退休待遇、收缴违纪所得，并移送司法机关处理。

通报称，肖建春严重违反政治纪律，串供并伪造、转移、隐匿证据，对抗组织审查；

严重违反组织纪律，不按规定如实报告个人有关事项，在组织函询时不如实向组织说明问题，违规为亲友谋取人事方面利益，利用职务上的便利在干部选拔任用、人员录用方面为他人谋取利益并收受钱款；

严重违反廉洁纪律，违规收受礼品、礼金、消费卡，违规从事营利活动，利用职务上的便利为亲友经营活动谋取利益；

严重违反工作纪律，不正确履行职责，给国家造成巨额经济损失。

在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物，不正确履行职责给国家财产造成重大经济损失，涉嫌受贿、滥用职权犯罪。

当地纪检部门还斥肖建春政治上蜕化变质，完全丧失理想信念，毫无党性原则和宗旨意识；经济上贪婪敛财，利用职权与私营企业主搞利益交换，亦官亦商；工作上好大喜功，违规决策，严重违反党的纪律和国家法律规定。

地产商的钱被厅官女儿拿到英国买房

杜尔伯特县法院的判决显示，2008年至2011年间，曾范伟利用明星房地产公司资质开发绥化市福乾小区项目。在整个项目实施过程中，肖建春作为绥化市长为其提供过帮助。根据证人证言，该项目最初无施工许可却肆意施工，并且开发企业获得减免费用，即全额补缴土地出让金之后，由财政局返50%。

为此，过年时曾范伟去肖建春的办公室看望他，想给他拿钱表示感谢，遭到拒绝。肖建春表示，现在他不能收钱，现在拿钱以后事就不好办了，等他以后调走了，或者是退休了，有事需要时再找曾范伟。曾范伟当场表示，以后需要用钱的时候随时可以找他，他给肖建春拿钱，不能差事。

正如公开简历所显示的，2011年4月，肖建春去职绥化市长，升任大兴安岭地委书记。一年之后，也就是2012年年末，他给曾范伟打电话，说有点事想让他帮忙，需要用300万元到400万元。为感谢肖建春的帮助，曾范伟通过他人转给肖建春的儿子肖某300万元。

看法新闻记者注意到，为了规避调查，曾范伟先让女儿将300万元转给张某，再倒了三四趟手，才到了肖某手中。后来，肖某派人转给自己的妹妹，以供后者在英国买房。

肖建春被抓4个月后，2017年12月4日，曾范伟被大庆市人民检察院传唤到案，并如实供述了给肖建春送钱的事实。鉴于其如实供述犯罪事实，并有悔罪表现，符合社区矫正的条件，故法院对曾范伟宣告缓刑。

期权腐败比赤裸裸的权钱交易更可怕

看法新闻记者发现，像肖建春这种在任时拒绝收钱，待到调任或者退休再求回报的行为，被形象地称为“期权腐败”。这样的例子此前时有发生，比如安徽省国土资源厅原巡视员杨先静，办事并不收“好处费”，但在退休前后短短半年时间里大肆收受财物，后被判处无期徒刑。

2016年5月，《中国纪检监察报》发文《切断期权腐败的变现之路》称，所谓期权腐败，是指领导干部在位时利用手中权力为他人谋取利益，却不图眼前“回报”，而是根据私下“协议”待离职或退休后才以各种形式兑现“酬劳”。它与期货交易有着相似之处，实质是避免权钱“直接”交易，试图躲过党纪国法的惩处。

有的领导干部在退休后，到曾经“帮助”过的企业担任高管，拿取提前约定好的高额“薪酬”，有的则直接伸手索取约定好的“收益”。广东省国税局原局长李永恒在退居二线不到一年的时间内，就向曾关照过的企业索要现金、房产等财物价值近900万元。

（杨先静受审）

期权腐败收益灵活、隐蔽性强、潜伏期长、查处较难等特性，会让一些心怀不轨的领导干部借此谋取私利。这种腐败“病毒”比“明火执仗”的权钱交易更可怕，会严重危害健康的政治生态。

破除期权腐败，该文认为应该使领导干部洁身自好、强化对权力的监督、深化干部人事制度改革，并鼓励新闻媒体、人民群众进行批评监督。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水认为，针对期权腐败的特点，应从制度上予以规范。比如应根据不同官员的行政级别和权力特点，明确官员辞职及退休后的从业领域，让官员既能发挥余热又不能逞余威。

责任编辑：张义凌