这名厅官被指收受846万 曾高喊“买房就是爱国”

原标题：安徽：曾高喊“买房就是爱国”的女厅官被提起公诉；另有一厅官获刑9年

3月29日，安庆市人民法院对安徽省民族事务委员会（安徽省宗教事务局）原副主任（副局长）沙圣虎（副厅级）涉嫌受贿、贪污、滥用职权一案进行公开宣判，被告人沙圣虎一审获刑9年，并处罚金共计120万元。

被告人沙圣虎，男，汉族，1962年出生，安徽省舒城县人，安徽省民族事务委员会原党组成员、副主任（副厅级），曾先后担任安徽省金寨县副县长、县长、中共金寨县县委副书记、书记，金寨县人大常委会主任。

安庆市人民检察院指控，1998年至2012年，被告人沙圣虎利用其担任金寨县副县长、县长、县委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在项目选址、开发建设、企业搬迁、项目奖励申报以及岗位调整、职务晋升等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大；2013年至2015年，被告人沙圣虎利用职务上的便利，采取隐瞒事实、变造申报材料等手段，骗取宿舍租赁费、住房货币化补贴，数额巨大；沙圣虎还违反相关规定，为有关公司提供帮助，决定低价出让国有土地使用权，造成国家公共财产损失，情节特别严重。

3月29日，安徽省人民检察院发布消息：3月20日，经省人民检察院指定，蚌埠市人民检察院就合肥巢湖经济开发区管委会原主任王爱华（副厅级）涉嫌受贿一案提起公诉。

蚌埠市人民检察院指控称，2003年至2017年，被告人王爱华利用其担任合肥市规划局局长、合肥巢湖经济开发区管委会主任等职务上的便利，为有关单位和个人在房地产项目的规划审批、规划调整、设计项目承接等事宜提供帮助。

2003年至2017年春节期间，被告人王爱华直接或者通过家人非法收受他人给予的财物和现金，共计折合人民币846万余元。

蚌埠市人民检察院认为，被告人王爱华身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，应当以受贿罪追究其刑事责任，遂依法提起公诉。

王爱华涉嫌受贿一案，经安徽省人民检察院指定，由蚌埠市人民检察院于2017年10月立案侦查。今年2月，此案侦查终结并移送审查起诉。

另据新华网称，她（王爱华）的落马，难免牵起一件“网红”旧事——2009年1月12日，合肥电视台《都市直播车》栏目给滨湖新区的房产商做了一次直播广告，而到场嘉宾就包括时任合肥市规划局局长的王爱华。在节目中，她极力推销楼盘，临近结束时，她甚至还喊出了“买房就是爱国”的口号。

责任编辑：张义凌