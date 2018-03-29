央地省部级领导持续调整中：十多人联动调整

原标题：部委省区十多名领导联动调整

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 高楼

中央与地方省部级领导调整持续进行中。今日，国资委领导班子“两进一出”。

国资委官网显示，陈超英出任中纪委驻国资委纪检组组长，翁杰明出任国资委副主任，王文彬不再担任国资委副主任。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，前任中纪委驻国资委纪检组组长江金权已回到中央政策研究室，担任分管日常工作的副主任。

陈超英原任中央国家机关工委副书记、纪工委书记，此前还担任过天津市委常委、教育卫生工委书记、科技工委书记，辽宁省副省长，辽宁省委常委、秘书长，河北省委常委、省纪委书记等职。

陈超英

《深化党和国家机构改革方案》提出，将中央直属机关工作委员会和中央国家机关工作委员会的职责整合，组建中央和国家机关工作委员会。

翁杰明原任河南省委常委、常务副省长，之前长期在重庆工作，以市委常委身份兼任过统战部部长，两江新区党工委书记、管委会主任，市委秘书长、常务副市长等职。2016年9月，翁杰明来到河南。

陈超英

巧合的是，昨日履新公安部副部长、国家移民管理局局长的许甘露，也是来自河南，原任河南省委常委、政法委书记。此外，河南省委原书记谢伏瞻日前出任中国社科院院长、党组书记，青海省委书记王国生“转战中原”，出任河南省委书记。

除河南外，山东省近期也“输出”了两位省委常委：省委副书记、济南市委书记王文涛北上黑龙江，出任省委副书记、代省长；常务副省长李群进京，任新组建的文化和旅游部副部长。

昨日，山东省“补”进了一位常委——辽宁省委常委、省总工会主席关志鸥。关志鸥是一位“准70后”，出生于1969年12月，辽宁沈阳人，此前一直在本省工作，担任过沈阳市副市长、省政府秘书长，2016年12月晋升省委常委。

关志鸥是目前全国最年轻的省级常委之一，与他处于同一年龄阶段的省级常委还有：1971年5月出生的上海市委常委、秘书长诸葛宇杰，1970年1月出生的江西省委常委、秘书长刘捷，1969年5月出生的上海市委常委、统战部部长施小琳。

广西、天津的常委班子近日发生了联动调整：

原国家安监总局副局长徐绍川“空降”广西，任自治区党委常委；

广西党委常委、组织部长喻云林北上天津，任市委常委；

段春华、盛茂林、程丽华不再担任天津市委常委，其中程丽华另有任用，段春华已当选天津市人大常委会主任，盛茂林已当选天津市政协主席。

此外，贵州省委班子也有两人去职：

已经当选省政协主席的刘晓凯不再担任省委常委；

省委秘书长、政法委书记唐承沛另有任用。

目前，国资委领导班子共有10人——

党委书记：郝鹏，

主任、党委副书记：肖亚庆，

中央纪委驻国资委纪检组组长、党委委员：陈超英，

副主任、党委委员：黄丹华、徐福顺、翁杰明、孟建民、刘强，

党委委员、秘书长：阎晓峰，

党委委员、总会计师：沈莹。

在此次党和国家机构改革中，国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署。

责任编辑：张义凌